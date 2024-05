Si incontrano su internet, si innamorano e si sposano, ma dopo 12 giorni dal matrimonio scopre di aver sposato un estraneo

Un giovane di 26 anni ha fatto una scoperta sconvolgente riguardo alla sua relazione matrimoniale, dopo aver incontrato online la persona con cui si è sposato e aver creduto per oltre un anno che fosse una donna. La verità ha destato scalpore e ha portato a conseguenze inaspettate.





Nel 2023, il giovane ha conosciuto la persona con cui si è poi sposato sui social media. Dopo un anno di frequentazione sia online che dal vivo, la coppia ha deciso di convolare a nozze nell’aprile dell’anno successivo. Il giovane, residente a Naringgul, isola di Giava, credeva fermamente di aver sposato una donna di nome Adinda Kanza. Nonostante il matrimonio non sia stato ufficialmente registrato, il giovane era profondamente convinto della sua scelta. Tuttavia, dodici giorni dopo la cerimonia, ha fatto una scoperta scioccante: la persona che aveva sposato non era affatto una donna, ma un uomo che si travestiva da donna dal 2020, utilizzando abiti lunghi e un velo per nascondere la propria identità.

I sospetti sono nati quando la presunta moglie ha iniziato a rifiutarsi di incontrare la famiglia del giovane e ha continuato a indossare il velo anche in casa, evitando costantemente rapporti intimi. Spinto dai dubbi e dalla pressione familiare, il giovane ha deciso di indagare sul presunto indirizzo di famiglia della moglie, scoprendo che non era orfana come aveva affermato e che i suoi genitori erano vivi. Questa visita ha portato alla rivelazione della vera identità del suo coniuge, identificato come ESH.

ESH è stato denunciato alla polizia e arrestato con l’accusa di frode, ammettendo di essersi travestito per motivi finanziari. Tuttavia, la denuncia è stata ritirata e il caso si è concluso senza procedimenti legali, poiché entrambe le parti hanno raggiunto un accordo. Il giovane ha deciso di non proseguire legalmente per rispetto verso i genitori anziani e malati di ESH.