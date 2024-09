Si innamora della ventenne del supermercato e la guarda per 12 ore: i carabinieri non presentano denuncia

Torna alla ribalta l’amore “da supermercato”: uomo di 50 anni sorpreso a vagare per ore fissando una giovane commessa. I carabinieri intervengono dopo segnalazioni.





Nei supermercati, sempre più affollati e in voga in questi tempi, possono accadere episodi curiosi e singolari. Un evento particolare che ha destato l’attenzione si è verificato recentemente a Ferentino, dove un uomo di cinquant’anni ha attirato l’attenzione dei carabinieri per un comportamento decisamente sopra le righe. Affascinato da una giovane commessa, ventenne di Ferentino, il cinquantenne ha passato ben dodici ore all’interno di un supermercato sulla via Casilina, concentrando lo sguardo sulla ragazza e suscitando inquietudine tra i clienti e il personale.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’uomo ha iniziato a visitare il supermercato più frequentemente dal momento in cui ha incrociato per la prima volta lo sguardo della giovane. Da quel giorno, si è dannato per cercare occasioni per vederla, tanto da compiere acquisti anche di poco conto pur di avvicinarsi a lei. Sembrava che fosse nato un autentico colpo di fulmine, ma la situazione è sfuggita di mano.

Dopo alcune settimane di questo comportamento, il titolare del supermercato ha notato l’insistenza dell’uomo, che si aggirava fra gli scaffali con lo sguardo sempre rivolto verso la commessa. Riscontrando un’evidente anomalia nella routine del negozio, ha deciso di contattare i carabinieri per segnalare l’atteggiamento sospetto. Quando i militari sono intervenuti, l’uomo ha rivelato di essere profondamente infatuato della ragazza, tanto da lasciarle anche messaggi d’amore e piccoli doni.

I carabinieri hanno quindi allontanato il cinquantenne, ammonendolo a limitare la sua presenza all’interno del negozio solo per i necessari acquisti. Pur non essendo stato denunciato, la situazione potrebbe portare a riflessioni più profonde su come l’amore possa manifestarsi in modi sorprendenti e, a volte, inquietanti.

La giovane, dal canto suo, non aveva mai notato le attenzioni obsessive, confessando di non essersi mai resa conto degli sguardi lanciati verso di lei. Per l’uomo, quindi, è rimasta solo una infatuazione non corrisposta, un affetto che non ha mai avuto risposta e che ha finito per rimanere nell’ombra. Questo drammatico rendez-vous nei reparti del supermercato evidenzia come la solitudine possa portare a comportamenti inaspettati e all’alone di romanticismo che avvolge anche scuole di pensiero più moderne. Una situazione che testimonia come le emozioni possano sfuggire al controllo e come, in un mondo ricco di opportunità, ci si possa sentire più soli che mai.

L’amore, si sa, non ha regole, ma la sottile linea tra una cotta romantica e una ossessione può farsi labile, specialmente quando si è circondati da persone che sembrano, alla fine, invisibili. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questo curioso episodio che ha già suscitato miriadi di commenti tra i residenti della zona.