Si scontra con la moto contro la fiancata di un’auto mentre torna a casa: Sergio Sanzogni perde la vita a 25 anni

Un fatale incidente ha stroncato la vita di Sergio Sanzogni, 25enne di Borno, mentre tornava a casa in sella alla sua motocicletta.





Un tragico incidente è costato la vita a Sergio Sanzogni, un giovane di 25 anni, nel pomeriggio di sabato 1 giugno. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 5 nel territorio comunale di Ossimo Inferiore, nella Valcamonica bresciana. Sanzogni stava tornando a casa a Borno, in sella alla sua motocicletta Suzuki, quando si è scontrato con una Citroen che stava effettuando una svolta a sinistra.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, l’incidente è avvenuto poco prima dell’ingresso nel centro abitato. La Citroen, guidata da un uomo di 57 anni, si trovava in mezzo alla carreggiata, impegnata in una svolta a sinistra. Sanzogni non è riuscito a frenare in tempo e l’automobilista non ha potuto evitare l’impatto. Nonostante i rapidi soccorsi, il giovane è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 lungo via San Francesco, la provinciale 5, all’altezza della svolta che conduce verso la località Annunciata di Piancogno. Sanzogni stava viaggiando in direzione del centro abitato di Ossimo Inferiore quando ha notato la Citroen sulla sua corsia. L’auto stava svoltando a sinistra e il giovane ha cercato di frenare, come dimostrano i segni lasciati dagli pneumatici sull’asfalto. Tuttavia, la moto ha perso aderenza, finendo per impattare contro la fiancata destra dell’auto. Il forte schianto ha allarmato i residenti della zona, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, inviate dalla Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, e da Bergamo è stato fatto decollare l’elisoccorso. Nonostante le manovre di rianimazione eseguite dai sanitari, Sanzogni è deceduto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Breno e delle Stazioni di Borno ed Esine si sono occupati dei rilievi e della verifica della dinamica dell’incidente. Il magistrato di turno ha già dato il nulla osta per la sepoltura del ragazzo.

Il 57enne al volante della Citroen, in stato di shock, ha dichiarato di non aver potuto fare nulla per evitare l’impatto con la moto. È stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Esine per alcuni accertamenti, ma non ha riportato conseguenze particolari nell’incidente.

La comunità di Borno è in lutto per la perdita di Sergio Sanzogni, un giovane appassionato di motociclismo e molto conosciuto nella zona. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che ora si stringono nel dolore per questa tragica perdita.