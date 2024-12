Si sente male durante un’esercitazione antincendio: Susanna Pavanelli, volontaria, muore a 51 anni

Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Susanna Pavanelli, volontaria della Protezione Civile di Roma XV, scomparsa a soli 51 anni. La donna è deceduta a seguito di un malore che l’ha colta mentre partecipava ad un’esercitazione antincendio boschivo presso la sede della Regione Lazio alla Pisana. Nonostante i soccorsi immediati, per Susanna non c’è stato nulla da fare.





Ad avere particolarmente scosso i presenti, la dinamica dell’accaduto. Stava svolgendo un’attività di addestramento tecnico in collaborazione con altri volontari della Protezione Civile e vigili del fuoco. La donna avrebbe iniziato ad accusare il malore in prossimità di una vasca delle simulazioni antincendio. Uno dei vigili del fuoco che era in sua compagnia si è accorto di quanto stesse succedendo e, insieme ai propri colleghi, ha tentato di prestare i soccorsi, il tutto in tempi rapidissimi e in condizioni disumane. Tuttavia, il male è stato fatale per Susanna in tempi brevissimi.

Già i primi interventi di rianimazione dei vigili del fuoco e delle successive cure dei sanitari del 118 non sono riusciti a salvare la vita della donna. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza verso l’ospedale San Camillo con un’ambulanza, per tracimare poi giusto all’arrivo in ospedale. Nessuno pensava che potesse succedere qualcosa del genere, choc totale per tutti i presenti.

L’OdV Anep Ecosistema e Protezione di nuovo insieme alla Bobrow Animal’s World esprime il dolore per la morte della volontaria. “Con immenso dolore salutiamo la cara Susanna Pavanelli – scrive su Facebook Bobrow Animal’s World – le nostre Preghiere insieme a quelle di tutti i gasperini vanno alla sua anima. Nessuno può rimpiazzare il vuoto che lascia un anima onesta e leale”.

“È con grande dolore che abbiamo appreso della tragica notizia della dipartita improvvisa della collega volontaria Susanna Pavanelli della Protezione Civile Roma XV colta da un malore durante le attività di addestramento antincendio boschivo presso la sede Regionale alla Pisana – scrivono gli amici volontari per ricordarla – A Simone, alla famiglia ed ai colleghi dell’organizzazione il più sentito cordoglio da parte dei volontari della Odv Anep Ecosistema e Protezione… Che la terra ti sia lieve… Riposa accanto ai tuoi cagnolini e gattoni che amavi tanto…”.