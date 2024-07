Si tuffa in mare ma scompare: Giorgio, un giovane di 19 anni, muore annegato. La disperazione del padre: “Era la sua prima vacanza da solo con gli amici”

Il tragico evento si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 27 luglio, vicino a Loiri Porto San Paolo, sulla splendida costa nord-est della Sardegna. Giorgio Noris, un ragazzo di soli 19 anni, ha perso la vita annegando mentre praticava snorkeling con un gruppo di amici. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è misteriosamente scomparso in acqua. Sono stati proprio gli amici a ritrovarlo poco dopo, ma per Giorgio non c’era ormai nulla da fare. Le circostanze della sua morte sono inquietanti; si sospetta un malore, forse un attacco cardiaco, che lo ha colto mentre si trovava in acqua.





Giorgio Noris, originario di Fagnano Olona, in provincia di Varese, si trovava in Sardegna per quella che rappresentava la sua prima vera vacanza senza adulti. Avrebbe dovuto festeggiare il suo diploma di maturità, un traguardo importante nella vita di un giovane. Purtroppo, quanto accaduto ha spezzato ogni attesa e felicità. I ragazzi si trovavano nei pressi di un gommone quando hanno constatato l’assenza di Giorgio. Dopo averlo cercato, si sono arrampicati su una scogliera e, con grande orrore, hanno avvistato il corpo del loro amico galleggiare in mare, già privo di vita.

La notizia di questa tragica scomparsa ha colpito profondamente tutti coloro che conoscevano il giovane. I genitori di Giorgio, Ettore ed Emanuela, in preda a un dolore inimmaginabile, hanno immediatamente preso un volo per Olbia per accorrere sul luogo della tragedia. Il padre, con le lacrime agli occhi e la voce rotta, ha condiviso il suo strazio: “Giorgio era un ragazzo straordinario, sempre solare e pieno di vita, il figlio che ogni genitore vorrebbe avere. È impossibile accettare questo incubo. Era la sua prima vacanza da solo con gli amici, un premio per aver superato la maturità con successo. Ora, però, non potremo più vivere nulla di tutto ciò. È tutto finito. Giorgio era un atleta, un nuotatore che praticava anche la boxe; era in ottima salute e aveva affrontato anche visite mediche agonistiche. Per noi è davvero inspiegabile. I medici ci hanno detto che è molto probabile che sia stato colto da un malore mentre si trovava in mare”.

Questo evento ha scosso non solo la famiglia di Giorgio, ma anche la comunità locale e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La gioventù viene spesso vista come un periodo di spensieratezza e avventure, ma situazioni come questa ricordano crudelmente quanto possa essere fragile la vita. La famiglia di Giorgio, ora, affronta un cammino estremamente difficile, segnato dalla perdita e dal dolore. Le autorità stanno continuando a indagare sull’incidente, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto e di comprendere i reali motivi che hanno portato a questa tragica fatalità.

Il segno di questa tragedia rimarrà nel cuore di tutti coloro che amavano Giorgio, un giovane pieno di sogni e passioni, ingiustamente strappato dalla vita in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa. I suoi amici e la sua famiglia faranno tutto il possibile per ricordarlo come il ragazzo solare e pieno di vita che era, mantenendo viva la sua memoria nel tempo.