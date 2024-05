Silvia Brambilla perde la vita a 26 anni in un incidente: il padre la stava portando in aeroporto

Silvia Brambilla, giovane promessa della comunicazione, perde la vita in un tragico incidente sulla superstrada di Bergamo. Il padre, gravemente ferito, lotta per sopravvivere.





Silvia Brambilla, una studentessa di 26 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto intorno alle 5 del mattino del 28 maggio sulla superstrada di Bergamo, all’altezza di Treviolo, poco prima dell’uscita di Dalmine. La giovane si trovava a bordo di un’Audi Q3 guidata dal padre Massimo Brambilla, 57 anni, noto architetto, che ora si trova in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Secondo le ricostruzioni della polizia stradale di Bergamo, il padre, al volante dell’auto, si sarebbe accorto all’ultimo momento di un mezzo pesante fermo in carreggiata, segnalato con il triangolo. L’impatto è stato inevitabile: l’auto si è schiantata contro la parte posteriore sinistra del camion in panne, rimbalzando poi violentemente contro il new jersey.

Il 57enne stava percorrendo quel tratto di strada per accompagnare la figlia all’aeroporto di Orio al Serio, da dove sarebbe partita per un viaggio all’estero. Silvia è stata trovata dai soccorritori con il passaporto nella valigia, segno del suo imminente viaggio.

Silvia Brambilla aveva completato la sua maturità al liceo linguistico Manzoni di Lecco e si era recentemente laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Da poco tempo lavorava accanto al padre nel celebre studio di architettura tra Lecco e Milano, dove si occupava di marketing e comunicazione per diverse società esterne.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove la famiglia Brambilla è molto conosciuta e rispettata. Silvia era vista come una giovane promessa nel campo della comunicazione e del marketing, con un futuro brillante davanti a sé.

Il dolore per la perdita di Silvia è immenso, ma altrettanto grande è la speranza che il padre Massimo possa superare questo momento critico. La comunità si stringe attorno alla famiglia Brambilla in questo momento di immenso dolore.