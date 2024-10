Sinner batte Medvedev in semifinale a Shanghai: ora in attesa di Alcaraz

Jannik Sinner ha superato decisamente Daniil Medvedev nei quarti di finale del torneo di Shanghai. Il tennista attualmente al primo posto nella classifica mondiale ha raggiunto la semifinale con facilità, battendo il russo in due set con il punteggio di 6-1, 6-4. La prestazione di Sinner è stata notevole; ha imposto un ritmo elevato all’incontro, dimostrandosi implacabile nei momenti cruciali. Non c’è stata possibilità per Medvedev, che ha dovuto affrontare anche un problema alla spalla.





Grazie a questo risultato, Sinner ha pareggiato il bilancio degli incontri diretti con Medvedev, ora a 7-7, avendo vinto 7 degli ultimi 8 confronti. Si attende ora con grande interesse una possibile semifinale contro Alcaraz, il quale dovrà prima sconfiggere Machac. Potrebbe trattarsi della rivincita dell’ultima finale disputata a Pechino, con Sinner che celebra la sua 63esima vittoria dell’anno. Contemporaneamente, si è registrato il successo di Jasmine Paolini a Wuhan, che ha trionfato contro Andreeva per accedere ai quarti di finale.

Sinner ha conquistato il primo set in 25 minuti, mentre Medvedev ha mostrato evidenti difficoltà. Jannik ha immediatamente stabilito un ritmo vertiginoso per l’incontro, come evidenziato dal break iniziale e da un bilancio nei primi tre game di 12 punti a 2. Medvedev ha mostrato grandi difficoltà, apparendo a tratti disorientato, come dimostrato dal doppio fallo al secondo turno di servizio. Sinner si è aggiudicato il primo set con un netto 6-1 in 25 minuti, mentre il suo avversario ha richiesto l’intervento del fisioterapista a causa di problemi alla spalla.

Il momento decisivo del secondo set ha visto un inizio più equilibrato, ma il quinto game ha segnato una svolta. Medvedev ha perso un game al servizio dopo aver avuto un vantaggio di 40-0, con Sinner che ha vinto uno scambio fondamentale e un suo doppio fallo ha complicato ulteriormente la situazione. Da quel punto in poi, il match è proseguito in discesa, con l’unico momento di tensione legato alla prima e unica palla break per il russo nel game che ha consentito a Sinner di conquistare la decima finale in un torneo 1000, la sesta della stagione. Ora attende qualche ora come spettatore per scoprire se sarà Alcaraz il suo prossimo avversario.