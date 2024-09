Sinner evita le domande inappropriate: “Non rispondo a nessuna delle due”.

Jannik Sinner continua a dimostrarsi uno sportivo che fa poche concessioni alla propria privacy. Tuttavia, nei momenti immediatamente successivi alla sua recentissima vittoria, ha fatto alcune eccezioni. Già poche ore dopo, però, il campione è tornato alla sua cautela, rifiutando di rispondere a domande che toccassero la sua vita privata. In un periodo in cui è costantemente sotto i riflettori, sia per il suo trionfo agli US Open che per altre vicende personali, Sinner riesce a mantenere una certa distanza da dettagli intimi.





Il numero 1 al mondo, che ha commosso il pubblico con le sue performance, è riuscito a mantenere un profilo relativamente basso riguardo alla sua vita al di fuori del campo. Negli ultimi mesi, la sua figura è stata al centro dell’attenzione per diverse ragioni, dalla sua partecipazione alle Olimpiadi alla vicenda legata al Clostebol, dove ha ottenuto un’assoluzione totale. Recentemente, si è parlato anche della sua zia malata e del suo legame affettivo con Anna Kalinskaya, la tennista russa con cui condivide la vita da qualche mese. Pur avendo rilasciato alcune dichiarazioni a New York, ha rapidamente ripreso il suo usuale atteggiamento riservato.

Le parole di Sinner dopo il trionfo agli US Open

Dopo aver conquistato uno Slam, un giocatore è spesso sommerso da impegni ufficiali e richieste mediatiche, e chi trionfa agli US Open affronta un carico di lavoro triplo. Anche se il capitano Volandri ha deciso di non convocarlo per le Finals di Davis, lasciandolo libero di recuperare, Sinner ha affrontato gli incontri con la stampa il giorno successivo alla sua vittoria e ha toccato vari argomenti durante le interviste.

In risposta a una domanda, ha mostrato il suo lato sincero e umile, affermando: “Credo che se una persona è buona e cerca di aiutare gli altri, alla fine qualcosa di positivo accadrà. A volte arriva subito, altre volte ci vuole più tempo, ma è così che funziona”.

La rivalità di Jannik e Alcaraz

Sinner ha discusso anche della sua competizione con Carlos Alcaraz, con cui ha condiviso diversi titoli Slam nel corso del 2024: “Dobbiamo avere pazienza. Dopo un’unica stagione, è complicato fare delle previsioni. Ci sono molti giocatori forti in circolazione. Io mi concentro solo su me stesso”.

Quando gli è stata posta una domanda particolarmente indiscreta riguardo il nome della zia a cui ha dedicato il successo e il bacio con Anna Kalinskaya dopo la finale contro Fritz, ha risposto con decisione: “Non voglio dire né una cosa né l’altra. È una questione personale”.

Il dolce tributo alla zia

Dopo la vittoria agli US Open, Jannik ha dedicato il suo trionfo a sua zia, a cui è molto legato. La donna sta affrontando gravi problemi di salute, e Sinner ha espresso il suo affetto durante la premiazione, dicendo: “Questo titolo rappresenta molto per me. Il periodo recente non è stato semplice. Il mio team mi ha supportato giorno dopo giorno e mi è stato vicino. Amo il tennis, ma c’è una vita oltre il campo. Dedico questo titolo a mia zia, che non so quanto tempo avrà ancora nella mia vita. Auguro salute a tutti”.

Il bacio con Anna Kalinskaya dopo il trionfo

Sinner è attualmente fidanzato con Anna Kalinskaya, che ha seguito ogni sua partita agli US Open, nonostante la sua eliminazione al terzo turno. Dopo la vittoria, Sinner si è avvicinato alle tribune e, dopo aver festeggiato con il suo staff, ha scambiato un bacio affettuoso con la sua dolce metà. Questo momento intimo ha catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo, risultando tra le rare eccezioni alle sue solite riserve sulla privacy.

In un contesto dove la vita di un atleta viene costantemente scrutata, Jannik Sinner riesce a mantenere un equilibrio tra la notorietà e il rispetto per la propria intimità, continuando sul suo percorso di crescita personale e professionale.