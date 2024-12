Sonia Bruganelli annuncia il ritorno al Grande Fratello dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle: “Lunedì sarò da Signorini”

In una recente diretta su Instagram, Sonia Bruganelli ha rivelato che lunedì 16 dicembre 2024 sarà ospite negli studi del Grande Fratello, accogliendo l’invito del conduttore Alfonso Signorini. Questa apparizione segna un ritorno al reality di Canale 5 dopo la sua partecipazione come opinionista nelle edizioni precedenti.





Durante la diretta, un fan ha espresso il desiderio di rivederla nel ruolo di opinionista, ritenendo che la sua presenza avrebbe reso l’attuale edizione “perfetta”. La Bruganelli ha risposto con entusiasmo: “Infatti lunedì ci vado”, specificando poi: “Vado a trovare”. Sebbene non sia chiaro in quale veste parteciperà, la sua presenza suscita curiosità tra gli spettatori.

La produttrice televisiva ha anche condiviso le sue impressioni sull’esperienza a Ballando con le Stelle, dove ha partecipato come concorrente. Ha dichiarato di fare il tifo per la coppia formata da Tommaso Marini e Sofia Berto, definendoli “la coppia che mi piace di più”. È noto che Sofia Berto ha una relazione sentimentale con Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

In merito al ballerino Angelo Madonia, recentemente escluso da Ballando con le Stelle, la Bruganelli ha rassicurato i fan: “Sta bene, lavora, fa le sue cose… sta bene”. Ha inoltre sottolineato come la sua partecipazione al programma abbia ampliato la sua cerchia di sostenitori: “Dopo Ballando ho avuto tante persone in più, non solo persone che mi odiano. Ce ne sono tante che mi vogliono bene”.

L’appuntamento con il Grande Fratello è fissato per lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5, dove il pubblico potrà assistere al ritorno di Sonia Bruganelli nel celebre reality show.