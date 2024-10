Sonia Bruganelli fuori da Ballando con le stelle, salvata da Sara Di Vaira: “Le polemiche hanno giocato a suo sfavore”

Clamoroso risultato a Ballando con le stelle 2024 nella puntata del 19 ottobre. Sonia Bruganelli è stata eliminata dal pubblico tramite il televoto, perdendo allo spareggio contro Alan Friedman. Sonia è quindi la prima concorrente eliminata di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Il 59% del pubblico ha votato per Friedman, mentre solo il 41% ha scelto di salvare Sonia, una percentuale che non è bastata.





Simone Di Pasquale non salva Sonia Bruganelli

Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, interpellati da Rossella Erra sulla possibilità di utilizzare la Wild Card per salvare Sonia, hanno dato motivazioni diverse per la loro scelta. Simone, il primo a esprimere la sua preferenza, ha detto di voler tenere la Wild Card per dopo.

Sara Di Vaira permette a Sonia Bruganelli di restare in gioco

Sara, tornata dalla pubblicità, ha spiegato di averci pensato e di aver deciso di dare a Sonia la possibilità di rimanere: “Siamo all’inizio e quindi non la userei, ma ci sono concorrenti che ballano peggio di Sonia. Credo anche che il giudizio su Sonia sia stato influenzato dalle polemiche.

Se guardo l’esibizione di stasera, penso che il confronto diretto abbia tirato fuori qualcosa di nuovo: il piacere di ballare. È presto, ma voglio vedere ancora Sonia in gara.” Il pubblico ha applaudito il salvataggio di Sara e Sonia l’ha ringraziata: “Questa settimana ho cambiato mentalità e voglio ringraziare Sara. Spero di dimostrarvi il mio impegno per andare avanti.” Così, Sonia può continuare nel programma e affrontare i prossimi scontri, essendo uno dei personaggi più discussi nella storia del talent show del sabato sera di Rai1.