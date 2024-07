Sonia Bruganelli partecipa a Ballando con le Stelle insieme al suo compagno Angelo Madonia

Secondo TvBlog, Sonia Bruganelli sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai1. L’ex opinionista del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi si cimenterà nel ballo, affiancata da alcuni professionisti del settore e pronta a essere giudicata dalla giuria dello show. Nel cast anche Angelo Madonia, maestro di ballo e fidanzato di Sonia, con cui però non dovrebbe far coppia.





Negli scorsi mesi, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi in più di un’occasione. La prima a maggio, a Palma di Maiorca, durante un weekend con alcuni amici. Poi a Roma, da soli, mentre si dirigevano verso l’appartamento romano del ballerino. L’ultima, più recente, passeggiando per mano per le strade della Capitale. Ora i due non si nascondono più e sono ufficialmente una coppia: stando a quanto riportava Dagospia, si sarebbero infatti presentati mano nella mano alla festa pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, lo scorso 26 giugno a Milano, in quella che è a tutti gli effetti la loro prima uscita pubblica.

L’entusiasmo per la nuova avventura televisiva

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle rappresenta una nuova sfida per la showgirl, che si metterà in gioco in un contesto completamente diverso da quello a cui è abituata. Dopo le esperienze come opinionista e imprenditrice, Sonia avrà l’opportunità di mostrare un lato inedito di sé, mettendosi alla prova con il ballo e confrontandosi con il pubblico e la giuria dello show.

Il sostegno del fidanzato Angelo Madonia

Angelo Madonia, maestro di ballo professionista e fidanzato di Sonia Bruganelli, sarà sicuramente un prezioso alleato per la showgirl durante la sua avventura a Ballando con le Stelle. Nonostante i due non faranno coppia nello show, la presenza di Angelo al suo fianco rappresenterà un importante supporto emotivo e un’opportunità per migliorare le sue performance.

Le aspettative per la nuova edizione di Ballando con le Stelle

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia ricca di sorprese e di grandi nomi. Con la partecipazione di Sonia Bruganelli e la presenza di Angelo Madonia tra i maestri di ballo, lo show di Milly Carlucci si prepara a regalare al pubblico momenti di grande spettacolo e di intrattenimento. I fan non vedono l’ora di scoprire come se la caverà Sonia Bruganelli sul palco di Ballando con le Stelle, pronti a sostenerla e a incoraggiarla in questa nuova avventura.

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, insieme al fidanzato Angelo Madonia, rappresenta una nuova sfida per la coppia e un’opportunità per mostrare al pubblico un lato inedito di sé. Sonia avrà la possibilità di mettersi in gioco in un contesto completamente diverso da quello a cui è abituata, mentre Angelo potrà supportarla e guidarla in questo percorso di crescita personale e professionale. La nuova edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia ricca di sorprese e di grandi nomi, pronti a regalare al pubblico momenti di grande spettacolo e di intrattenimento. Auguriamo a Sonia Bruganelli e Angelo Madonia di vivere questa esperienza con entusiasmo e di divertirsi sul palco, consapevoli che qualunque sia il risultato, l’importante è mettersi in gioco e dare il meglio di sé.