Sono fortunato ad essere ancora vivo dopo aver subito “lesioni da incidente automobilistico” cadendo sopra il mio gatto

Un uomo del Regno Unito è miracolosamente sopravvissuto dopo aver subito un collo rotto, la colonna vertebrale fratturata, le costole schiacciate, sangue nei polmoni e altre lesioni che richiamano quelle di un “incidente automobilistico” a causa di… aspettate… cadere sopra il suo gatto.





“Non ricordo molto, solo di essere caduto velocemente – è stato rapido e finito in pochi secondi, poi ero in fondo”, ha raccontato la vittima, Chris Rowley, 59 anni, al Mirror.

L’incidente “Apocalypse Meow” si è verificato la sera del 23 ottobre, mentre il musicista professionista di Leicestershire era a casa da solo con il suo gattino sphynx egiziano senza pelo, Eric Morecambe.

Il disastro è avvenuto quando il gattino, apparentemente sentendosi giocoso, si è lanciato e si è aggrappato a una delle gambe del suo padrone mentre scendeva le scale.

“Mi ha preso un bel pezzetto della gamba, poi ho perso l’equilibrio”, ha descritto Rowley, che è poi ruzzolato giù per 14 gradini prima di finire in fondo, dove è rimasto immobile, incapace di muoversi, mentre il suo felino metteva il “male” in Hello Kitty.

L’uomo, “gravemente ferito”, non si rendeva conto dell’entità delle sue lesioni. Tuttavia, i paramedici hanno successivamente rivelato che aveva subito una “frattura del cranio, una frattura alla colonna vertebrale, due fratture alla spina dorsale, nove costole rotte, e ogni costola ha più fratture, e poi avevo del sangue nei polmoni”, ha detto. Nel frattempo, Eric Morecambe era completamente illeso.

Purtroppo, la moglie di Rowley, Jackie, una lavoratrice sociale per bambini, stava lavorando di notte e non poteva quindi soccorrerlo, ha riferito il Mirror. Di conseguenza, l’uomo ha dovuto rimanere immobile per ben 14 ore in una pozza del proprio sangue.

“Il mio telefono era scarico – non riuscivo a alzarmi, non riuscivo fisicamente a farlo”, ha descritto Rowley. “È la sensazione più difficile – è quasi come la claustrofobia, non riesci a uscire, non riesci a muoverti fisicamente o a fare qualcosa.”

Non fu fino alla mattina successiva che la moglie del cantante immobile arrivò e trovò il marito disteso a terra alla base delle scale.

“Solitamente arrivo a casa verso le 8:30 del mattino, ma quel giorno, sono rimasta bloccata e sono arrivata solo verso le 10, ho aperto la porta e l’ho sentito urlare e ho visto il sangue”, ha raccontato al Mirror. “Stava dicendo: ‘Oh, sei a casa, aiuto, aiuto.’ A quel punto si era già trascinato sul pianerottolo.”

Jackie ha poi chiamato i soccorsi, che sono arrivati “in pochi minuti”, e lei è rapidamente uscita dalla stanza, poiché “non riusciva a sopportare” le grida del marito.

“Non sapevamo quanto fossero gravi le sue lesioni. Hanno dovuto davvero sedarlo per poterlo spostare”, ha lamentato la sua compagna, visibilmente sconvolta.

L’uomo “sfortunato” ha aggiunto: “Non posso spiegare il dolore. Ho realizzato che mi ero anche tagliato la testa, non sapevo quanto l’avevo tagliata finché non ho visto il sangue, e più tardi mi hanno parlato delle altre ferite che avevo.”

Come se non fosse abbastanza doloroso, il suo gatto, ignaro, ha iniziato a saltargli sul petto – un comportamento che aveva tenuto tutta la notte, ha detto Rowley.

I medici hanno trasportato il proprietario del gatto all’unità traumatologica, dove è rimasto per due settimane, secondo il Mirror.

La sua situazione non è ancora risolta. “Mi dicono che ci vorranno dai 6 ai 12 mesi prima che io possa tornare in piedi. Sono in fase di prova a causa delle crisi. Non starò bene per altri 12 mesi, credo”, ha lamentato l’uomo della musica, che al momento non riesce a respirare senza ossigeno. “Dobbiamo tornare in ospedale la prossima settimana per vedere se devono mettermi un drenaggio, per rimuovere il sangue rimasto. Poi si tratta solo di una lunga ripresa.”

I problemi sono stati più che fisici. Rowley ha riferito di aver perso molto reddito a causa dell’incapacità di fare tournée a causa della sua condizione.

Un amico della famiglia ha creato una pagina GoFundMe per aiutare a alleviare il carico finanziario di Rowley e Jackie durante la sua convalescenza.

Nonostante la sua condizione debilitante, Rowley non nutre rancore nei confronti del suo gatto.

“Il gatto è adorabile, ed è ancora giovane”, ha detto. “Non mi arrabbio per questo, è solo una di quelle cose – potrebbe essere successo comunque.”