Sono inseparabili: Fedez sempre al fianco di lei, lontano dai social ma sotto l’occhio attento dei paparazzi

In un periodo in cui il gossip sulla gravidanza di Chiara Ferragni è al culmine, Fedez ha celebrato il primo compleanno da single. Dopo un periodo di silenzio sui social, il rapper è tornato a far parlare di sé, soprattutto in relazione al recente caso ultras che ha coinvolto l’arresto di numerosi esponenti noti delle curve di Milan e Inter.





Tra i nomi inflazionati in questa retata si trova Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez, e Ismail Hagag, soprannominato Alex Cologno. Il rapper, pur non essendo oggetto di indagini, vede il suo nome frequentemente citato nei documenti della procura di Milano, come riportato da Today. Questo collegamento, seppur indiretto, ha alimentato speculazioni e gossip, sollevando interrogativi sulla sua sfera personale e professionale.

Fedez e il suo circolo: “Siamo inseparabili”

Il 35esimo compleanno di Fedez, avvenuto recentemente, si è svolto lontano dai riflettori, ma non da quei paparazzi sempre in agguato. Nonostante l’assenza di post sul suo Instagram, le immagini scattate al ristorante dell’amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio hanno rivelato un artista sereno e circondato da amici, tra cui volti noti come Emis Killa e la cantante forte Grelmosss.

Le fotografie svelano anche la miriade di regali ricevuti, evidenziando la sua connessione con il mondo del lusso. Una sorpresa particolare è stata la presenza di Eleonora Sesana, assistente e confidente del rapper, che è al suo fianco da ormai due anni. Con lei, Fedez ha costruito una relazione di fiducia che va oltre la semplice professionalità; come il rapper stesso ha dichiarato, sono diventati inseparabili.

Quest’ultimo ha pubblicamente riconosciuto il suo supporto attraverso social, sottolineando l’importanza della loro connessione nel superare sfide personali e professionali. “Solo noi sappiamo quanto abbiamo vissuto e le sfide affrontate insieme. Insieme, tutto pesa meno”, ha affermato, confermando il valore cruciale di questa amicizia. La festa di compleanno, pur mantenuta lontana dalla luce dei riflettori, ha riunito attorno a Fedez un gruppo di amici e sostenitori, dimostrando che il legame umano, in un periodo turbolento, può fare la differenza.