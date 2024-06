Spalletti, qual è il motivo della tua rabbia nei confronti dei giornalisti? Cosa è successo nello scontro con Condò e qual è stata la tua risposta durante la conferenza stampa: “Se avessi paura, farei il vostro lavoro”?

Dopo il fischio finale al Red Bull Arena, Luciano Spalletti si è avvicinato ai tifosi intonando l’inno di Mameli. La partita appena conclusa contro la Croazia sembrava un trionfo, ma il viso dell’allenatore rifletteva una gamma di emozioni contrastanti. Nonostante la vittoria, lo stress e la tensione erano palpabili. Anche se Spalletti sembrava esternamente felice, internamente cresceva un sentimento di rancore che si intensificava con il passare dei minuti.





La conquista della partita contro Luka Modric e la sua squadra ha portato più frustrazione che gioia a Spalletti. Durante le interviste post-partita, non si è concesso un momento di serenità, nonostante il successo dell’Italia, ora seconda nel suo girone e destinata agli ottavi di finale a Berlino. L’episodio clou della partita è stato il gol decisivo di Zaccagni al 98° minuto, ma nemmeno questo sembrava bastare per placare il suo spirito agitato.

La performance di alcuni giocatori ha suscitato critiche: Donnarumma e Zaccagni hanno ricevuto voti alti per il loro contributo decisivo, mentre Pellegrini e Calafiori hanno avuto prestazioni miste. La delusione di Spalletti sembra radicarsi in una serie di questioni non solo tecniche ma anche personali e gestionali.

L’allenatore ha esplicitamente espresso il suo disappunto in conferenza stampa, lamentando un trattamento ingiusto da parte dei media e di alcuni membri dell’ambiente calcistico, accusati di non aver compreso la necessità di un approccio più cauto in campo. Questa critica è emersa chiaramente durante una discussione in diretta su Sky, dove il commento di un giornalista su un presunto “attendismo” della squadra ha scatenato la sua ire. Spalletti ha difeso la sua filosofia di gioco aperto e offensivo, rifiutando categoricamente etichette come “prudenza” o “catenaccio”.

Inoltre, il tecnico ha risposto con veemenza a domande che suggerivano un “patto” tra lui e i giocatori per adottare un approccio più difensivo, negando tali accordi e sottolineando la libertà tattica di cui gode la sua squadra, indipendentemente dal modulo.

Il suo metodo, sebbene spesso critico e diretto, ha mostrato di poter ottenere risultati significativi, come evidenziato da storici successi italiani in competizioni internazionali. Spalletti mantiene una posizione di difesa attiva, sia verso se stesso che verso i suoi giocatori, enfatizzando che la paura non fa parte del suo repertorio. La sua figura emerge non solo come quella di un allenatore, ma anche come un combattente nel contesto mediatico e pubblico, costantemente in lotta per affermare le sue convinzioni e il suo stile di leadership.