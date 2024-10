Sparatoria a Velletri, un giovane di 20 anni ferito a colpi di pistola durante un agguato e soccorso in codice rosso

Un grave episodio di violenza ha scosso Velletri, dove un giovane di vent’anni è stato ferito agli arti inferiori da proiettili nella serata di ieri. Le autorità stanno indagando su un possibile regolamento di conti legato a precedenti penali del ferito.

La Dinamica dell’Incidente

La sparatoria è avvenuta intorno alle 18:30 nei pressi di una palestra a Velletri, un comune situato nei Castelli Romani, in provincia di Roma. Il giovane ferito, noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, si trovava a bordo di un SUV con un fratello quando è stato aggredito. Improvvisamente, un uomo mascherato e armato ha fatto irruzione, aprendo il fuoco e colpendo il ventenne che si trovava al posto del passeggero anteriore.





Dopo l’accaduto, è scattato il protocollo di emergenza: il 112 è stato immediatamente contattato e i soccorsi sono giunti sul posto in tempi brevi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Velletri, dove è stato ricoverato in codice rosso. Per fortuna, le ferite riportate non hanno colpito organi vitali e le prime informazioni indicano che le sue condizioni non risultano fatali.

Indagini in Corso e Teorie sul Movente

L’autore della sparatoria è fuggito a bordo di uno scooter, con l’aiuto di un complice, rendendosi attualmente irreperibile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia del distretto di Velletri, nonché squadre della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare il colpevole.

Le autorità competenti, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri, stanno indagando per tentato omicidio. La polizia ha già avviato l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona, che potrebbero fornire elementi cruciali per l’identificazione dell’aggressore. Al momento, permane l’ipotesi di un regolamento di conti, alla luce della storia criminale del ferito e dei legami familiari con precedenti reati.