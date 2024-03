Sposata, ma intrattengo rapporti con altri uomini: il mio marito è a conoscenza. Una rivelazione sui social

A soli 22 anni, Rae Nemetsky ha deciso di condividere con il mondo del web, precisamente su TikTok, un aspetto molto privato della sua vita matrimoniale: la libertà di avere rapporti sessuali con altri uomini, sempre con il pieno appoggio del suo marito. Questa rivelazione ha sollevato un velo su uno stile di vita che, secondo Rae, contribuisce significativamente alla felicità e all’armonia del suo matrimonio.





Il marito di Rae, nonostante non abbia mai intrattenuto relazioni al di fuori del loro matrimonio, ha espresso il desiderio che la moglie esplori questa parte della sua sessualità. “In genere, questo stile di vita viene suggerito dall’uomo come parte di una fantasia.” Rae ha esordito su TikTok, aggiungendo che ha deciso di avventurarsi in queste esperienze solo quando si è sentita completamente pronta e sicura che ciò avrebbe reso felice il suo partner.

Rae sottolinea l’importanza del consenso e del controllo condiviso all’interno di questa dinamica. “Mio marito non mi costringerebbe mai a fare qualcosa che non desidero,” ha spiegato, enfatizzando come la scelta di chi vedere e la libertà di decidere siano prerogative non negoziabili per lei. Inizialmente, l’idea di condividere intimità fisica con altri le creava disagio, percepita come un tradimento nei confronti del suo compagno. Tuttavia, dopo un anno di riflessioni e discussioni, Rae ha accettato di esplorare questa dimensione della loro relazione, mantenendo però le relazioni con i suoi “amanti” puramente fisiche, senza alcun legame emotivo o affettivo.

Rae e il marito hanno un approccio pragmatico e aperto verso questa pratica. “Se mio marito consente, non lo considero tradimento.” Rae confida, aggiungendo che il suo comportamento non si discosta molto da come si comportava quando era single, con la differenza sostanziale che ora, al termine di ogni incontro, ritorna da suo marito, consapevole della sua approvazione e felicità.

La giovane conclude riflettendo su come queste esperienze non abbiano alterato la qualità o la forza della loro unione. Anzi, descrive queste avventure come un’aggiunta “divertente” alla loro relazione, una scelta fatta di comune accordo che arricchisce il loro legame senza sostituirne i fondamenti. “Quello che faccio non influisce sulla nostra relazione; è semplicemente un elemento in più che abbiamo deciso di esplorare insieme, per puro divertimento,” afferma Rae, evidenziando come la comunicazione, il rispetto reciproco e la comprensione siano le vere colonne portanti di questo insolito, ma per loro soddisfacente, accordo coniugale.