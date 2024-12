Star di TikTok assassinata in macchina a 24 anni in Messico: colpita in un attacco in pieno giorno

Una tragedia ha colpito la comunità di Tijuana giovedì scorso, quando la ventiquattrenne Fedra Oded Gaxiola Orozco, nota influencer e modella messicana, è stata assassinata in pieno giorno. La giovane si trovava nella sua Mercedes, parcheggiata fuori dalla palestra Hardcore Fitness Gym, situata nel quartiere López Lucio, quando è stata raggiunta da una pioggia di proiettili. L’attacco, descritto dalle autorità come “mirato”, ha lasciato sgomenti i suoi fan e la comunità locale.





Secondo quanto riportato, Fedra Gaxiola, originaria dello stato di Sinaloa, era un volto noto sui social media, con oltre 200mila follower su Instagram e TikTok. La sua carriera come influencer l’aveva portata a collaborare con diversi marchi di abbigliamento sportivo, consolidando la sua presenza nel mondo della moda e del fitness. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio da parte dei suoi seguaci e di altre personalità del settore.

L’agguato è avvenuto nel pomeriggio. Testimoni presenti sul posto hanno raccontato di aver visto un veicolo grigio avvicinarsi all’auto di Fedra Gaxiola prima che si udissero numerosi spari. Dopo l’attacco, i responsabili si sono dati alla fuga a bordo dello stesso veicolo. Le autorità locali hanno immediatamente avviato una caccia all’uomo per rintracciare i colpevoli e hanno intensificato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. “Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarla, ma le ferite riportate erano troppo gravi”, ha dichiarato un medico dell’ospedale locale.

Le autorità hanno descritto l’incidente come un “attacco mirato” e stanno cercando di determinare se ci siano collegamenti con altri episodi di violenza nella regione. L’omicidio di Fedra Gaxiola non è un caso isolato: episodi simili hanno scosso il Messico negli ultimi mesi, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla crescente violenza contro figure pubbliche.

Ad esempio, all’inizio dell’anno, un’altra influencer messicana, Vielka Pulido, è stata uccisa insieme al suo compagno Joel Abraham Chavez in circostanze simili. La coppia è stata colpita da 26 proiettili mentre si trovava fuori da una palestra nel quartiere di Santa Cruz Buenavista. Anche in quel caso, le indagini sono ancora in corso e non è stato possibile identificare i responsabili. Gli investigatori ritengono che l’obiettivo principale fosse Chavez, ma Pulido si sarebbe trovata accidentalmente coinvolta nell’agguato.

La morte di Fedra Gaxiola ha sollevato interrogativi sulle motivazioni dietro l’omicidio. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, inclusa la possibilità che l’attacco sia legato alla sua attività sui social media o a eventuali rivalità personali o professionali. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su queste teorie.

Un portavoce della polizia di Tijuana ha dichiarato: “Stiamo lavorando senza sosta per identificare i responsabili e comprendere il movente di questo crimine. Chiediamo alla comunità di collaborare fornendo qualsiasi informazione utile alle indagini”. Nel frattempo, le autorità hanno intensificato i controlli nella zona e stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza per raccogliere ulteriori prove.

La notizia della tragica morte di Fedra Gaxiola ha scosso anche il mondo dei social media, dove numerosi utenti hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità. “Non posso credere che una persona così giovane e piena di vita sia stata portata via in questo modo”, ha scritto un utente su Instagram. Altri hanno sottolineato la necessità di maggiore sicurezza per le figure pubbliche in Messico.

Il Messico continua a essere uno dei paesi con i più alti tassi di violenza al mondo, e gli omicidi legati a rivalità personali o professionali non sono rari. Tuttavia, l’aumento degli attacchi contro influencer e personalità pubbliche ha sollevato preoccupazioni specifiche sulla sicurezza di coloro che lavorano nel settore dei media e della comunicazione.