Stasera in TV: programmi Rai, Mediaset, Sky del 7 giugno 2024

Se siete alla ricerca di cosa guardare in TV questa sera, venerdì 7 giugno 2024, siete nel posto giusto. Ecco una panoramica dettagliata dei programmi più interessanti che verranno trasmessi sulle principali reti televisive italiane, inclusi nuovi film, spettacoli, e vari programmi di attualità.





Programmi Rai per questa sera

Rai1 propone alle 20:35 il programma musicale “La Grande Opera Italiana”. Trasmetteranno in diretta dall’Arena di Verona, celebrando l’entrata del canto lirico italiano nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Alla direzione dell’orchestra il Maestro Riccardo Muti.

Su Rai2, dalle 21:00, potrete seguire gli “Sport: Europei di Atletica”. Questa prima giornata dei campionati europei a Roma comprende cinque finali, sia in campo femminile che maschile, come la 20 km di marcia, il getto del peso, i 5000 metri, il lancio del disco e la staffetta mista 4×400 metri.

Alle 21:20 su Rai3, non perdete “Un giorno in Pretura”, condotto da Roberta Petrelluzzi. La puntata di stasera sarà dedicata al processo per l’omicidio di Laura Ziliani, moglie e madre assassinata dalle sue stesse figlie e dal fidanzato di una di loro.

Su Rai5, alle 21:15, Neri Marcorè presenta “Art Night”, una puntata dedicata al misterioso Salvator Mundi, il famoso dipinto attribuito a Leonardo da Vinci. Il quadro continua a sollevare dibattiti tra storici dell’arte di tutto il mondo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove, 20 Mediaset, Real Time

Alle 21:20 su Rete 4, seguite “Quarto Grado – Le storie”, programma di attualità condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Focus su omicidi irrisolti e fatti di cronaca nera con approfondimenti esclusivi.

Su Canale 5 alle 21:20, non perdete il telefilm “La rosa della vendetta”, con Murat Unalmis. La storia di Gulcemal, un uomo alla ricerca di vendetta contro la madre che lo aveva abbandonato per fuggire con un altro uomo.

La7 alle 21:15 trasmetterà “Eden” con Licia Colò. Un viaggio alla scoperta delle bellezze naturali e delle più moderne filosofie “green” per tutelare il nostro pianeta.

Su TV8 alle 21:30, il giallo televisivo “I delitti del BarLume – Il re dei giochi”, con Filippo Timi e la sua improvvisata carriera come detective in una cittadina Toscana.

Sul Nove, alle 21:25, il game show “Don’t Forget The Lyrics – Serata finale”. I tre campioni più forti di sempre si sfideranno in una serata speciale, condotta da Gabriele Corsi.

Alle 20:35 su 20 Mediaset, potrete guardare “Calcio: Germania – Grecia”. La Nazionale tedesca affronterà quella greca in un’amichevole in vista degli Europei.

Su Real Time alle 21:30, il reality “L’amore non ha età”, che narra le storie di coppie con significative differenze di età, dimostrando come l’amore possa superare ogni barriera.

I film di questa sera

Su Rai Movie alle 21:10, il film storico “El Cid” con Charlton Heston. La storia del leggendario condottiero spagnolo Rodrigo Diaz de Bivar.

Su Italia 1 alle 21:20, il film d’azione “Overdrive” con Scott Eastwood e Ana de Armas. Due ladri di auto d’epoca si trovano coinvolti in una guerra tra organizzazioni criminali.

Su Sky Cinema Uno alle 21:15, la commedia romantica “Se scappi, ti sposo” con Richard Gere e Julia Roberts. Una storia d’amore con un twist giornalistico.

Su Sky Cinema Due alle 21:15, il thriller iconico di Quentin Tarantino, “Pulp Fiction”. Un intreccio di storie di violenza e redenzione a Los Angeles.

Su Sky Cinema Family alle 21:00, il film d’animazione “Trolls 3 – Tutti insieme”. Le avventure dei Trolls Poppy e Branch per salvare un amico rapito.

Su Sky Cinema Action alle 21:00, il film d’azione “Greenland” con Gerard Butler. Una lotta disperata per la sopravvivenza di fronte alla minaccia di una cometa.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00, il drammatico “The Good Shepherd – L’ombra del potere” con Matt Damon e Angelina Jolie. Una spy story ambientata nel contesto della nascita della CIA.

Godetevi una serata ricca di spettacoli di alta qualità e non dimenticate di sintonizzarvi sui vostri canali preferiti!