Strappa un tappeto usurato e scopre un misterioso simbolo nascosto sottostante

Una donna scopre un simbolo inquietante sotto un vecchio tappeto: l’allerta web

Durante i lavori di riordino della sua nuova casa, una donna ha sollevato un vecchio tappeto e scoperto un simbolo inquietante scolpito nel legno del pavimento. Questa rivelazione ha scatenato reazioni forti, con utenti online che la esortano a lasciare immediatamente l’abitazione. Ecco i dettagli di questa bizzarra vicenda.





La scoperta di un simbolo inquietante

Mentre sistemava il suo nuovo appartamento, la donna, conosciuta su Facebook come Maey Mary, ha attirato l’attenzione dopo aver condiviso alcune foto. Questi scatti rivelano un pentacolo, un simbolo a forma di stella a cinque punte inscritto all’interno di un cerchio, inciso sul pavimento in legno. Dopo la rimozione del tappeto, il simbolo è emerso in tutta la sua inquietante evidenza.

Il pentacolo, simbolo spesso associato alle religioni neopagane, è frequentemente utilizzato nei rituali Wiccan e nel paganesimo. Rappresenta i cinque elementi fondamentali della natura — terra, acqua, fuoco, aria e spirito — ed è considerato da alcuni una rappresentazione di vita e connessione energetica.

La donna ha chiesto l’opinione degli utenti prendendo spunto dalle foto pubblicate. La sua richiesta ha sollevato un dibattito acceso tra i follower, alcuni dei quali hanno consigliato di traslocare tempestivamente, mentre altri suggerivano metodi per “purificare” l’abitazione.

Un commento ha esortato la donna a effettuare una pulizia energetica della casa, invitandola a rimuovere tutte le energie negative per fare spazio a amore e luce. Altri utenti hanno suggerito di ridipingere le pareti e di cancellare il simbolo inquietante dal pavimento.

In mezzo a questa reazione, un commento ha semplicemente esclamato: “Va via“, mentre un altro ha suggerito di “chiamare un prete“. Alcuni utenti su Facebook hanno espresso preoccupazioni, associando il simbolo a pratiche di “adorazione del diavolo” o a culti “satantici“. Tuttavia, ci sono stati anche scettici che hanno messo in dubbio l’autenticità della scoperta, affermando di aver già visto l’immagine della donna circolare su diversi gruppi di social media.

Un utente ha osservato: “Questa immagine è in giro da tempo. Perché dovresti appropriartene e spacciarla come tua?“. Un altro ha ribadito la medesima affermazione inserendo una nota di dubbio: “Sì! L’ho vista anni fa.”