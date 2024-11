Suv perde il controllo e si capovolge: deceduto un uomo di 42 anni originario di Napoli in un incidente sull’autostrada A30

Tragico incidente stradale sull’autostrada A30 in direzione Avellino: un uomo di 42 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso la vita in un violento ribaltamento del suo SUV.

Il tragico episodio si è verificato intorno alle 4:00 del 2 novembre 2024, al chilometro 1 dell’Autostrada A30, nel Salernitano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida di un SUV compatto di colore bianco ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, il quale si è ribaltato finendo con il tettuccio contro l’asfalto. Inutile è risultato l’intervento dell’ambulanza del 118; i soccorritori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.





Incidente stradale sull’A30: deceduto un 42enne di San Giuseppe Vesuviano

Le forze dell’ordine sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente per procedere ai rilievi necessari e per raccogliere informazioni utili a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Durante l’operazione, sono stati attivati anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’autostrada, che hanno utilizzato apposite segnalazioni per avvisare gli altri conducenti della chiusura del tratto interessato dal sinistro.

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause del ribaltamento. Tra le ipotesi valutate, il mancato controllo del veicolo che potrebbe essere stato influenzato da fattori esterni. È prevista anche l’acquisizione di immagini dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo il tratto autostradale per fornire un quadro più chiaro e preciso delle circostanze dell’incidente.

Incidente mortale sulla Cilentana

Uno scenario altrettanto drammatico si è verificato il giorno precedente, venerdì 1 novembre 2024, sulla strada statale 18 Var “Cilentana”, dove un motociclista ha perso la vita in un violento scontro con un’autovettura. L’incidente ha avuto luogo tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo, in provincia di Salerno. Anche in questo caso, le forze dell’ordine sono intervenute per gestire le conseguenze del sinistro e per ristabilire la circolazione nel minor tempo possibile, con la strada provvisoriamente chiusa al traffico e deviata sulla viabilità secondaria.

Questi eventi tragici sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione e cautela sulle strade, in un periodo in cui il traffico aumenta significativamente. Le statistiche sui sinistri stradali continuano a rivelare un preoccupante numero di incidenti mortali, richiamando l’attenzione delle autorità sulla necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza stradale e proteggere la vita degli automobilisti.