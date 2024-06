Tale e Quale Show: Alessia Marcuzzi prende il posto di Loretta Goggi? Aggiornamenti sulla giuria

Alessia Marcuzzi sostituisce Loretta Goggi a Tale e Quale Show? Le ultime novità sulla giuria

In tempi recenti, Loretta Goggi ha ufficializzato la sua decisione di abbandonare Tale e Quale Show per dedicarsi maggiormente alla famiglia, in particolare al pronipote. Da quel momento, Carlo Conti e il suo team si sono impegnati nella ricerca di un sostituto adeguato. Dopo molte speculazioni, sembra che la scelta sia finalmente ricaduta su Alessia Marcuzzi. Il noto portale televisivo TvBlog.it ha rivelato che l’incarico di nuova giurata di Tale e Quale Show 2024 sarebbe stato affidato proprio alla Marcuzzi.





Si ricorda che Alessia Marcuzzi ha già collaborato con Carlo Conti, affiancandolo nella presentazione dei David di Donatello trasmessi in diretta sulla rete ammiraglia Rai.

Un possibile nuovo quarto giurato fisso?

Le novità per la prossima edizione del talent show non si limiterebbero all’ingresso di Alessia Marcuzzi in sostituzione di Loretta Goggi. Sembrerebbe infatti che ci sia intenzione di aggiungere un quarto giurato fisso. Secondo le voci di corridoio raccolte dal sito di Blogo, al fianco di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello potrebbe aggiungersi un nuovo volto maschile.

Resta da vedere chi sarà questo quarto giurato. TvBlog.it non ha ancora fatto nomi precisi, ma ha offerto un indizio significativo: dovrebbe trattarsi di un uomo. Questo suggerimento ha inevitabilmente alimentato ulteriori indiscrezioni sia online sia sulla stampa.

Quando partirà la nuova edizione e quali sono le ultime notizie sul cast?

In attesa di conferme ufficiali sulla partecipazione di Alessia Marcuzzi, è interessante notare che la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show è prevista per il 27 settembre (salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto). Per quanto riguarda il cast, al momento non ci sono conferme ufficiali sui nuovi concorrenti, ma circolano diversi rumors. Uno dei nomi più gettonati è quello di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Inoltre, un altro ex protagonista del celebre dating show di Maria De Filippi, Giorgio Manetti, ha manifestato il desiderio di partecipare alla prossima edizione del talent show. Riusciranno a convincere Conti e gli autori del programma? Questo resta ancora un mistero.

Il pubblico è in trepidante attesa di novità e conferme ufficiali per quella che si preannuncia una delle edizioni più avvincenti di Tale e Quale Show.