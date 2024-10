Tale e quale show, il celebre spettacolo che commuove il pubblico: “Capisco il motivo delle tue lacrime”

Durante la puntata di Tale e Quale Show del 25 ottobre 2024, Giulia Penna ha incantato il pubblico reinterpretando l’iconica voce di Alicia Keys con il brano “No One”. La selezione di questo brano ha avuto un significato profondo per Giulia, la quale ha rivelato un legame personale con la canzone, avendo cantato questa stessa melodia durante le sue esibizioni come artista di strada negli angoli suggestivi di Roma. La sorpresa di interpretare un’artista di tale rilievo l’ha completamente emozionata: “È uno dei miei brani preferiti, essere qui a cantare una leggendaria come Alicia Keys è un onore,” ha dichiarato visibilmente toccata.





Giulia ha ricordato i suoi esordi, quando le sue performance su Via del Corso attiravano le attenzioni di passanti curiosi. “Quando cantavo in strada, nessuno riponeva fiducia in me. La musica era la mia vita e cantare per gli altri mi faceva sentire viva,” ha spiegato, mentre l’emozione le attanagliava la voce.

Tale e Quale Show: Giulia Penna commuove il pubblico con la sua esibizione

La performance ha suscitato una standing ovation dal pubblico presente in studio, dimostrando l’impatto emotivo che ha avuto. Dopo la sua esibizione, l’intensità emotiva l’ha sopraffatta, costringendola a trattenere le lacrime. Alessia Marcuzzi, la prima a notare il suo stato d’animo, ha sottolineato: “Hai cantato questo brano nei tuoi inizi da artista di strada, ed è per questo che sei così commossa. È una cosa magnifica,” ha commentato. Anche Pupo ha lodato Giulia, dichiarandola “una delle migliori performance della serata,” mentre Giorgio Panariello ha elogiato il momento, annotando che l’emozione era palpabile.

Tuttavia, a fronte di tanta ammirazione, Cristiano Malgioglio ha offerto una critica più severa. Pur riconoscendo la bellezza e la potenza vocale della concorrente, ha osservato: “Sei bellissima, ho notato la tua esibizione. Hai una voce straordinaria, ma a tratti hai esagerato, e ho faticato a percepire l’emozione autentica di Alicia Keys,” ha commentato Malgioglio, evidenziando come, a suo avviso, l’intensità della grande artista non fosse completamente emersa nella performance.

La serata si è conclusa in un clima di forte emozione e applausi, con Giulia Penna che ha lasciato un segno indelebile. La sua esibizione ha evocato il percorso di chi lotta per realizzare i propri sogni, partendo dalle strade affollate per arrivare sotto i riflettori di un grande palcoscenico. L’artista, attraverso il suo talento e la sua passione, continua a ispirare una generazione intera di aspiranti cantanti.