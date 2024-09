Taylor Mega: “Dopo lo scontro con Fedez mi sono sentita male, ma dovevo vendicarmi di Tony Effe”

L’inviato de Le Iene, Wad, ha intervistato Taylor Mega, influencer e imprenditrice coinvolta nel dissidi tra Fedez e Tony Effe. L’ex del rapper romano ha confermato di avere avuto una relazione con l’ex marito di Chiara Ferragni. Nella puntata di ieri sera su Italia1, ha risposto alle domande su questo conflitto che ha interessato milioni di italiani e ha abordato gli argomenti più delicati con Michele Caporosso. Dalle anticipazioni emerge che Taylor Mega ha affermato che i Ferragnez erano “una coppia aperta” e che con il cantante milanese c’era stata solo una “scappatella fisica, passionale”. Nell’intervista completa ha spiegato perché ha deciso di “dissare” l’ex fidanzato e ha commentato gli insulti rivolti a Chiara Biasi, Roberryc e Chiara Ferragni. Ha dichiarato: “Si sistemerà tra di loro, ma non con me”.





La vendetta contro Tony Effe: “Dopo la canzone sono stata male”

Taylor Mega ha spiegato ai microfoni de Le Iene perché ha accettato di partecipare alla canzone L’infanzia difficile di un benestante di Fedez contro Tony Effe. “Ho dovuto levarmi qualche sassolino dalla scarpa per le affermazioni poco gentili fatte da lui (Tony Effe, ndr) in alcune canzoni. Da Scorpione, sono molto vendicativa” ha detto, prima di ammettere che si è sentita male dopo l’uscita della canzone.

Il giorno dopo l’uscita della canzone L’infanzia difficile di un benestante, mi sono sentita male, ho pianto. È come se avessi chiuso una porta. Dovevo farlo. Riguardo al motivo del dissidi tra i rapper, ha aggiunto: “Ci sono eventi che hanno preceduto il dissidi, Fedez sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e me l’ha chiesto”. Anche se ha deciso di partecipare al brano di Fedez, non si è “schierata”: “Non faccio il tifo per nessuno, ma avevo le mie ragioni per essere coinvolta. Il dissidi di Fedez l’ho sentito in studio, dissi ‘È pesante'”.

Le accuse a Chiara Biasi, Roberryc e Chiara Ferragni

Taylor Mega ha commentato anche le accuse rivolte a diverse donne nei testi di Fedez e Tony Effe. “Non mi piacciono questi testi” ha detto, parlando di Chiara Biasi, citata da Fedez e accusata di usare sostanze stupefacenti. Dopo l’uscita della canzone, la nota influencer è stata insultata sui social, e riguardo a questo, l’intervistata ha spiegato: “Anche lui doveva togliere un sassolino. Se un uomo si fa di keta, dicono ‘Wow, figo’. Si una donna, tutti dicono ‘Che schifo’. Anche nel mondo delle influencer, se una donna parla di sesso, non lavora con i brand. Se lo fa un uomo, è diverso”. L’influencer ha aggiunto che non le dispiace se “alcuni segreti siano stati rivelati”. Riguardo a Roberryc, insultata nel dissidi di Tony Effe che ha risposto, ha detto:

Mi dispiace per Roberta (Roberryc). Sostengo il suo pensiero, il suo discorso è sensato. È come il bue che dà del cornuto all’asino.

La storia con Fedez e il commento su Chiara Ferragni

“Non puoi tradire in una coppia aperta”. Così Taylor Mega ha risposto alla domanda sul presunto tradimento di Fedez con lei ai danni di Chiara Ferragni. “In una coppia aperta ci sono concessioni. Non sento di essere la responsabile della rottura di una coppia. Non ero fidanzata, (la storia, ndr) è recente, ma non dopo la separazione” ha aggiunto. Riguardo alla sua relazione con Fedez, ha detto che era solo una “scappatella fisica e passionale”: “Chi ha iniziato? Non io. Tutti provano piacere se qualcuno che gli piace scrive. Ti emozioni un attimo. Era solo una cosa fisica”. Su Chiara Ferragni ha detto: “Non mi piacciono le persone incoerenti. Se ti mostri in un certo modo, poi non puoi comportarti diversamente. Non mi va”.