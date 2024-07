Taylor Swift, concerto-evento a San Siro. Dopo “Champagne Problems” si commuove: «Vi amo davvero tutti»

La popstar americana Taylor Swift fa tremare lo stadio di San Siro con un concerto memorabile, alimentando l’entusiasmo dei fan italiani dopo 13 anni di attesa.





Se ancora non era chiaro, San Siro stasera ha confermato la straordinaria influenza di Taylor Swift. Al suo ingresso nello stadio Meazza, la popstar ha fatto letteralmente tremare le strutture, proprio come accaduto recentemente a Zurigo, dove il Servizio sismico svizzero aveva rilevato vibrazioni misurabili fino a sei chilometri di distanza. Oggi, l’energia degli Swifties italiani ha scatenato un piccolo terremoto emotivo, alimentato da un semplice “ciao” in italiano, un saluto atteso per 13 anni. Un arco di tempo lungo che ha permesso ai fan di prepararsi a un evento memorabile, tra balli, braccialetti, coreografie e cori dall’inizio alla fine del concerto.

“Felice di essere finalmente a Milano”

Dopo l’apertura dei Paramore, un countdown ha segnato l’attesa fino a quando Taylor Swift è apparsa sul palco. Sulle note di “Miss Americana”, la cantante ha salutato il pubblico in italiano, esprimendo la sua felicità di essere finalmente a Milano. Con un body scintillante e stivali alti, Taylor ha dichiarato al pubblico di sentirsi “così potente” in quella serata, prima di eseguire alcuni brani dall’era Lover, come “Cruel Summer” e “You Need to Calm Down”, che hanno mandato in visibilio i 65.000 Swifties presenti.

Un evento che ha fatto storia

I fan di Taylor Swift, provenienti da tutto il mondo, si sono accampati fuori dallo stadio per giorni, sfidando le intemperie e spendendo cifre considerevoli per assistere a questo kolossal di tre ore e mezza. L’evento è stato organizzato per ripercorrere tutte le “ere” di questa straordinaria 34enne della Pennsylvania, la cui carriera ha conquistato il mondo. Solo ieri, un post su Instagram in cui Taylor esprimeva la sua ansia di esibirsi a Milano ha aumentato l’entusiasmo dei fan, molti dei quali avevano acquistato i biglietti un anno fa. Durante il concerto, i fan hanno sollevato migliaia di cartelli con scritto “We are enchanted to meet you after 13 years”.

Lo spettacolo

La serata è stata caratterizzata da una serie di ‘fan action’ organizzate sui social nelle settimane precedenti il concerto. I fan hanno indossato body scintillanti e scambiato braccialetti dell’amicizia, simboleggiando la sorellanza musicale che è uno dei segreti del successo di Taylor Swift. La sua capacità di parlare direttamente al cuore dei suoi ascoltatori ha creato un legame unico con la sua fanbase. Ma oltre a questo, è apparso chiaro anche ai non Swifties il “più” indefinibile che ha portato questa ragazza della Pennsylvania a diventare la cantautrice dei record, trainando una ‘swift economy’ che incrementa notevolmente gli introiti delle città che ospitano i suoi concerti. A Milano, i suoi sold-out hanno generato un indotto stimato da Confcommercio di circa 180 milioni di euro.

Milano in festa per Taylor Swift

La città di Milano ha risposto con entusiasmo all’arrivo di Taylor Swift, accogliendola con una marea di fan entusiasti e preparando una serie di eventi per celebrare il suo ritorno. Dai flash mob ai raduni nei parchi, l’entusiasmo dei Swifties italiani ha colorato la città, creando un’atmosfera di festa che ha accompagnato il concerto.

L’eredità di Taylor Swift

Taylor Swift ha dimostrato ancora una volta di essere una delle artiste più influenti e amate del nostro tempo. La sua capacità di creare connessioni profonde con i fan, la sua dedizione alla musica e il suo spirito indomabile continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Il concerto di San Siro non è stato solo un evento musicale, ma una celebrazione della sua straordinaria carriera e del legame indissolubile con i suoi fan.

L’attesa è ora tutta per la prossima tappa del tour, mentre i Swifties italiani porteranno nel cuore la memoria di una serata che ha fatto la storia della musica pop.