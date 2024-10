Tempesta a Pisa, nonna e nipote dispersi dopo l’inondazione: trovato il corpo della anziana

Oggi, lunedì 30 settembre, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una donna a circa 6 chilometri dal punto in cui si è rotta la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. In pratica è successo proprio una settimana dopo che l’onda ha spazzato via una nonna e il suo nipotino di 5 mesi. Non c’è ancora l’identificazione ufficiale, ma i soccorritori pensano che potrebbe essere la turista tedesca.





Purtroppo, non ci sono ancora tracce del piccolo

Il ritrovamento del corpo sembra andare d’accordo con come si è comportata la corrente che ha allagato più di venti ettari di campagna tra Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo.

Un operaio di una ditta privata, che stava pulendo l’area dai detriti, ha notato il corpo tra la vegetazione. I vigili del fuoco hanno confermato che, insieme ai carabinieri, hanno trovato un cadavere. Al momento, hanno detto, non si riesce a identificare il corpo con certezza.

Ora l’obiettivo è trovare il nipote, che potrebbe essere nei paraggi

La nonna e il nipotino erano in vacanza con il resto della famiglia tedesca, che includeva i genitori del bambino e il marito della donna dispersa nel torrente Sterza il 23 settembre a Montecatini Valdicecina. Tutta la famiglia si era rifugiata sul tetto di casa a causa dell’acqua che stava salendo. Poi la donna e il piccolo sono stati travolti e portati via da un’onda.

Durante le ricerche, un volontario della Croce Rossa, Sandro Banchellini, è morto in un incidente sulla FiPiLi. Aveva avuto un problema con il veicolo della Croce Rossa mentre cercava di aiutare. Nell’incidente sono state coinvolte diverse auto e tutto è successo all’altezza di Lavoria, in direzione Livorno.