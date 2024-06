Temptation Island, Tony svela il suo lato oscuro: «Sono come Dottor Jekyll e Mister Hyde, ma Jenny non lo sa»

Il reality Temptation Island ha appena iniziato la sua avventura, ma già emergono le prime tensioni e rivelazioni sconvolgenti. La fidanzata Jenny ha scoperto un lato completamente nuovo del suo partner Tony, il quale ha ammesso di condurre una doppia vita, gettando un’ombra preoccupante sulle sue vacanze all’estero.





La Confessione di Tony

Tony ha confessato alle telecamere e agli altri partecipanti di avere una doppia vita. «Penso di saperlo gestire, perlomeno ci provo. Ci sono riuscito fino ad ora, ma non so fino a quando mi potrà andare bene. Quando Jenny non c’è, questo Mr. Hyde inizia a prendere il sopravvento, riaffiora quella che è la mia vecchia vita: lei è il freno che mi tiene a bada», ha spiegato Tony, lasciando tutti stupiti, inclusa la sua fidanzata Jenny, richiamata da Filippo Bisciglia nel pinnettu.

«Quando vado nei locali a suonare e lei è con me, non mi sento me stesso, assumo un altro atteggiamento. Con le ragazze ho un approccio diverso, più simpatico e divertente quando lei non c’è. Tendenzialmente lascio il dubbio che ci sto provando con loro, sondo il terreno per capire quanto posso piacere e quante possibilità ho», ha continuato Tony, rivelando un comportamento inaspettato.

Tony ha aggiunto: «Ti lascio immaginare i miei caffè (con le altre ragazze, ndr.)… Ti lascio immaginare quanti caffè in meno mi sono preso: dimezzati. Non porto Jenny in Thailandia perché lì posso essere me stesso e gestire il mio lavoro e qualche intervento di tanto in tanto. Vorrei essere più me stesso, ecco perché non la porto con me. All’estero prevale il mio Mr. Hyde, ma lei lo può solo immaginare, non l’ha mai visto». Questa rivelazione ha lasciato Jenny esterrefatta, facendola dubitare della sincerità di Tony e dei suoi comportamenti durante i viaggi.

Le Immagini nel Pinnettu e la Rabbia di Alessia

Non solo le rivelazioni di Tony, ma anche i commenti provocatori e le immagini delle tentatrici hanno scatenato la rabbia di Jenny e Alessia. Durante una partita di beach volley, Lino e Tony, ormai diventati molto amici, hanno fatto commenti fuoriluogo che hanno scioccato le loro fidanzate.

Alessia, in particolare, è scoppiata a piangere per il nervoso e la delusione. Non sapeva che la attendeva un altro video del suo fidanzato Lino, che l’ha fatta scappare fuori dal pinnettu, furiosa e delusa dal comportamento del suo compagno.

Le prime giornate a Temptation Island hanno già messo in evidenza tensioni e rivelazioni inaspettate, promettendo una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.

chiedo scusa personalmente a Mr. Hyde e anche un po’ a dottor Jekyl#TemptationIsland pic.twitter.com/PPjpMc5IMx — ѕ.🌹/ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚝𝚊 𝚗𝚘𝚗 𝚎’ 𝚞𝚗 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚘🫀 (@__sonosara) June 27, 2024