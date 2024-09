“Terre che tremano e infine quello più intenso. Trevignano, la sedicente veggente aggira le restrizioni e continua a condividere assurdità online per i suoi creduloni benestanti.”

Tra apparenti nuove rivelazioni e preoccupanti previsioni di catastrofi imminenti, la veggente continua a sedurre i suoi seguaci con messaggi aleggianti di paura e speranza.





La veggente di Trevignano, Gisella Cardia, ha recentemente ripreso a parlare ai suoi seguaci tramite la piattaforma online, trasmettendo un nuovo e presunto messaggio che, secondo lei, le sarebbe stato inviato direttamente dalla Madonna. Sebbene la Cardia non abbia più accesso al famoso terreno di Trevignano, dove si tenevano i tanto discussi incontri di preghiera e le apparizioni, non si è lasciata fermare da questa restrizione. Infatti, il Comune ha chiuso l’area a causa di accuse di abusi edilizi, ma la veggente ha trovato il modo di mantenere un legame forte con i suoi adepti, sfruttando la potenza di Internet.

Dallo scorso 3 settembre, le adunate sono migrate nel mondo digitale, con sessioni di preghiera in streaming che riuniscono numerosi credenti. Durante queste trasmissioni, Cardia ha condiviso un messaggio datato 7 settembre, in cui afferma che la Madonna l’ha messa in guardia riguardo a eventi futuri che influenzeranno l’intero pianeta.

Terremoti e catastrofi: le parole della Madonna

Nel messaggio, la Madonna avrebbe avvertito i suoi seguaci: “Figli miei, i terremoti diventeranno sempre più frequenti, fino a giungere a quello che sarà il più potente di tutti. Sorvegliate sempre le candele benedette, poiché di lì a poco vi saranno necessarie”. Questo avviso ha già sollevato preoccupazioni tra coloro che seguono le sue apparizioni, molti dei quali condividono queste visioni attraverso i social media e le chat di gruppo.

La seconda parte della comunicazione, poi, si focalizza su presunti complotti globali. Cardia, nei suoi discorsi, afferma che “Malattie create nei laboratori saranno disperse nell’atmosfera. I potenti non comprendono che la loro punizione sarà straordinariamente severa. Vi esorto, tornate a Dio e chiedete perdono per le atrocità che state perpetrando contro l’umanità e contro la nostra terra”.

In un passaggio che ha suscitato particolare preoccupazione, Cardia ha messo in guardia riguardo a un possibile ritorno di un’epidemia simile al Covid-19. “Pregate per la Cina, poiché nuove malattie stanno per giungere da lì; tutto è già pronto per la diffusione di contagiosi batteri sconosciuti.”

Previsioni allarmistiche nel corso degli anni

Non è la prima volta che Gisella Cardia lancia previsioni catastrofiche. Già nel 2016, aveva anticipato un imminente disastro per la capitale italiana, avvertendo che un forte terremoto avrebbe potuto ridurre in macerie Roma, con l’Altare della Patria come primo edificio a crollare. Fortunatamente, questa profezia non ha avuto seguito nella realtà, ma la sua notorietà è destinta a rimanere viva tra i suoi seguaci, sempre più attirati dalle sue dichiarazioni.

Nonostante tutte le polemiche e le critiche che l’hanno accompagnata — tra cui la sua scomunica dalla diocesi di Civita Castellana lo scorso marzo — Cardia continua a proporsi come voce ispiratrice per una ben precisa fetta di popolazione, mantenendo viva la fiamma della speranza tra i suoi discepoli, che vedono in lei un faro di luce in tempi incerti.

In un contesto in cui la disinformazione è all’ordine del giorno, i messaggi della veggente attirano l’attenzione di molti e sollevano interrogativi su quanto della spiritualità possa essere mescolato con timori legati all’attualità e al futuro del nostro mondo.