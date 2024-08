Terremoto a Cosenza con magnitudo 5.0 a Pietrapaola: il fenomeno sismico è stato avvertito in tutta la Calabria, estendendosi fino alla Sicilia e alla Puglia

Una significativa scossa di terremoto si è verificata alle 21.43 a Pietrapaola, nella provincia di Cosenza. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo del sisma è stata rilevata a 5.0. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 3 km da Pietrapola, con una profondità di 21 km. La scossa è stata avvertita in modo acuto dalla popolazione, con segnalazioni provenienti non solo dalla provincia di Cosenza, ma anche da tutta la Calabria, da nord a sud. Segnalazioni del sisma sono giunte anche da Messina, in Sicilia, e da città pugliesi quali Lecce, Brindisi e Bari.





Un grande spavento è stato avvertito dai cittadini nelle aree circostanti l’epicentro.

A Cosenza numerose persone sono scese in strada. Attualmente, non si segnalano danni a persone o cose.

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha dichiarato alla Rai: «Ero fuori città. La scossa è stata avvertita in diverse parti della Calabria. A Cosenza la situazione è sotto controllo nonostante alcuni momenti di panico. Non abbiamo ricevuto comunicazioni dalla Protezione Civile Regionale».