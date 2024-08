Terribile incidente sull’autostrada A21, contromano un anziano provoca un drammatico scontro frontale: due persone perdono la vita in un tragico schianto

Sabato 10 agosto, poco prima delle 19: un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la Corda Molle, il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, nei pressi dei comuni bresciani di Castenedolo e Montichiari. Due le vittime di questa tragedia, identificate nell’86enne Bruno Agnari, residente a Ghedi, il quale è deceduto sul colpo, e nel 28enne Pietro Meini di Bagnolo Mella, il quale è morto poche ore dopo essere stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia.





Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per comprendere le dinamiche dell’evento. Secondo le prime testimonianze, sembra che l’anziano si sia immesso erroneamente sulla bretella autostradale, entrando contromano dallo svincolo di Borgosatollo e procedendo in direzione di Castenedolo. Pietro Meini, nel frattempo, stava percorrendo la propria carreggiata quando si è trovato davanti l’auto dell’anziano, non riuscendo, nonostante un tentativo disperato di frenata, ad evitare un impatto frontale fatale.

I vigili del fuoco hanno affrontato operazioni difficili e laboriose per estrarre i corpi dalle vetture, ridotte a un mucchio di rottami a causa del violento schianto. La carreggiata è rimasta chiusa per circa due ore, generando ingenti ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza nella zona dell’incidente.

Purtroppo, il numero di incidenti mortali su strade e autostrade continua a destare preoccupazione, evidenziando l’importanza di una maggiore attenzione e prudenza alla guida. Le autorità invitano a rispettare sempre le norme del codice della strada per evitare tragedie simili in futuro. A questo si aggiungono l’appello della polizia stradale e delle associazioni dedicate alla sicurezza viaria, per sensibilizzare gli automobilisti a una guida più prudente, soprattutto nelle situazioni di alta affluenza come durante i weekend estivi.