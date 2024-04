Terribile incidente: un lutto nel mondo dello sport, tre calciatori di 22, 24 e 25 anni perdono la vita

Mondo dello sport in lutto: scomparsa di 3 calciatori in un disastro automobilistico. La società è sconvolta dalla prematura scomparsa dei giovani. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della domenica, e le notizie shocking sono emerse solo ora. Due delle vittime sono fratelli: Ayrton e Brian Bertozzi, di 22 e 24 anni di età rispettivamente. Néstor Rodríguez, il terzo calciatore perduto nell’incidente, aveva 25 anni. Emiliano Enrique Migueles, 24 anni, l’ultimo passeggero della VW Golf che ha colpito una Toyota Corolla frontalmente, è sopravvissuto all’episodio e si trova ora in una clinica privata.





Il luogo del luto è Tabossi, Entre Ríos, in Argentina, dove il Comune ha proclamato due giorni di lutto: “In queste ore di intensa tristezza e interrogativi senza risposte, abbiamo inviato le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, amici e parenti dei ragazzi che hanno perso la vita nel tragico evento di questa mattina. I ragazzi erano componenti della nostra comunità, e ciò ci unisce fortemente a loro.”

Il mondo del calcio piange 3 giovani vite perdute in un incidente automobilistico

Le nostre preghiere sono per l’eterno riposo di Sore, Gamu e Puña – soprannomi affettuosamente utilizzati da tutti – e per il conforto che i loro familiari necessitano disperatamente. Preghiamo anche per la guarigione miracolosa di Emiliano ‘Cachita’ Enrique, che si sta battendo per la sua vita,” afferma il comunicato del governo locale. La sindaca Elsa Miraglio, insieme al Segretario al Governo Uriel Fercher, “sostengono le famiglie dei giovani deceduti. Considerando la costernazione causata da questi avvenimenti, la sindaca ha proclamato 48 ore di lutto, durante le quali le bandiere rimarranno abbassate a mezz’asta in segno di rispetto.”

E aggiunge: “Nello stesso tempo, ha ordinato al Comune di Tabossi di offrire il massimo supporto e collaborazione alle famiglie colpite”. L’incidente è avvenuto alle 6:40 di domenica, quando la VW Golf sulla quale viaggiavano i quattro giovani ha colpito frontalmente una Toyota Corolla al km 404 della Route Nationale 12. I ragazzi stavano rientrando da un concerto a Crespo, a poco più di 50 chilometri dalla loro città, dove si erano esibiti Néstor En Bloque, LGante e La Banda de la Lechuga.

Sull’automobile Toyota c’erano un uomo di 31 anni e una donna di 35, proprietaria del veicolo. Entrambi originari della città di Paraná, sono stati trasportati alla stessa clinica di Crespo e sono in condizioni critiche secondo le informazioni fornite da fonti della polizia. “Una notizia dispiacente oggi addolora la nostra città, ma soprattutto la nostra Società, le nostre condoglianze alle famiglie,” hanno dichiarato dal Deportivo Tabossi sul loro profilo Facebook.