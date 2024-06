Terribile tragedia: deceduti un bambino di 16 mesi e una giovane di 20 anni

Un drammatico incidente si è verificato all’alba di oggi sulla statale Palermo-Sciacca, con un bilancio di due morti e due feriti. Le vittime sono un bambino di 16 mesi e una ragazza di 20 anni, mentre altre due giovani donne sono gravemente ferite. L’incidente coinvolge una sola vettura, una Fiat Punto, e la dinamica è al momento oggetto di indagine da parte dei carabinieri.





Ricostruzione dell’incidente e chiusura temporanea della strada

L’incidente, avvenuto all’altezza dello svincolo per Giacalone, frazione di Monreale (Palermo), ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, con temporanea chiusura della strada in entrambe le direzioni per consentire i rilievi necessari. Il traffico viene deviato su percorsi alternativi mentre si lavora per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

Ulteriori dettagli sull’incidente e le vittime

Le quattro persone coinvolte nell’incidente stavano tornando verso Partinico dopo aver trascorso la serata a Palermo. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri, mentre le vittime sono state ricoverate all’ospedale Civico, con prognosi riservata per una delle ferite gravi. La tragedia ha scosso la comunità locale, con le autorità che lavorano per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza stradale.

Intervento delle autorità e deviazioni del traffico

L’Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’incidente e ripristinare la viabilità ordinaria nel minor tempo possibile. Il traffico in direzione Palermo viene deviato su percorsi alternativi, mentre si lavora per consentire il transito in sicurezza. La situazione continua a evolversi, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore.