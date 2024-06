Tokyo Vice, quando seconda stagione disponibile in Italia?

In attesa che la , è notizia delle ultime ore la decisione da parte di Max di cancellare Tokyo Vice. La serie TV con protagonisti Ansel Elgort (West Side Story) e Ken Watanabe (L’ultimo Samurai, The Creator) non avrà dunque una terza stagione.





Le dichiarazioni del regista Alan Poul e di J.T. Rogers, ideatore e produttore esecutivo di Tokyo Vice

In occasione del Produced By tenutosi a Los Angeles lo scorso 8 giugno, il regista Alan Poul e l’ideatore e produttore esecutivo J.T. Rogers hanno avuto modo di esprimersi riguardo la decisione da parte di Max di cancellare la serie TV dopo sole due stagioni. In realtà, è stato sottolineato come la scelta sia stata presa di comune accordo e che la serie – la cui seconda stagione è ancora inedita in Italia – si conclude come desiderato e non c’erano vere ragioni per portare avanti una narrazione che era giunta al termine. A seguire, le parole di Alan Poul e J.T. Rogers:

“Negli ultimi cinque anni, Max si è assicurata che potessimo raccontare la nostra storia. Ci hanno sempre sostenuto, nel bene e nel male. Non solo ci hanno dato queste due stagioni, ma hanno detto di sì quando abbiamo chiesto di concludere la prima stagione con una serie di cliffhanger e hanno detto di sì anche quando abbiamo chiesto due episodi extra per poter concludere la narrazione nel modo in cui J.T. aveva sempre immaginato”. “Siamo grati non solo a Max ma anche ai nostri partner della Fifth Season, che hanno venduto la serie in tutto il mondo e l’hanno resa un successo globale. Sono sempre stati dalla nostra parte, garantendoci la possibilità di realizzare lo show che volevamo. La risposta da parte di critica e pubblico, in particolare alla seconda stagione, è stata travolgente. È stato emozionante scoprire quanto gli spettatori si siano immedesimati nei nostri personaggi e sentire come ne chiedano a gran voce di più. Sappiamo che ci sono altre storie da raccontare. Naturalmente, vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma siamo davvero grati di aver potuto condividere questa storia su Max fino ad ora”.

Di cosa parla Tokyo Vice e la vera storia di Jake Adelstein

Tokyo Vice è una serie TV ideata da J.T. Rogers a cavallo tra il poliziesco ed il noir, con protagonisti Ansel Elgort, Ken Watanabe e Rachel Keller. La prima stagione doveva essere rilasciata nel 2020, in contemporanea con il lancio di Max, ma fu successivamente rimandata per via della pandemia da COVID-19. Fu dunque trasmessa nel 2022 ed i suoi 8 episodi sono arrivati anche in Italia su Paramount+. La seconda stagione – composta da 10 episodi – è invece da poco terminata ma, non avendo ancora una data d’uscita, risulta al momento inedita nel nostro paese.

Tokyo Vice racconta la storia di Jake Adelstein, americano del Missouri che nel 1999 si trasferisce a Tokyo per tentare ciò che nessuno straniero era mai riuscito a fare prima: entrare come giornalista all’interno della redazione del prestigioso Meicho Shinbun, considerato uno dei giornali migliori al mondo. Questo, inevitabilmente, gli attirerà l’antipatia di molti e, partendo dal basso, Jake dovrà tentare di farsi strada all’interno della redazione, sempre alla ricerca di uno scoop interessante di cui scrivere che, una volta trovato, farà partire una reazione a catena ed un intreccio che coinvolgerà la stessa Yakuza e che metterà a rischio molto più che il suo mero posto di lavoro.

L’opera è un adattamento del libro di memorie Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan scritto nel 2009 dallo stesso Jake Adelstein. La storia, inizialmente concepita per la realizzazione di un film, si è poi trasformata in questa serie TV che, con il coinvolgimento di Michael Mann, non può non rimandare poi al suo film del 2006 Miami Vice ed all’omonima serie TV degli anni ’80. Il vero Jake Adelstein ha lavorato presso lo Yomiuri Shinbun per 12 anni, dal 1993 al 2005, nonostante la serie inizi nel 1999. A parte qualche piccola differenza di questo tipo, però, la serie segue abbastanza fedelmente la storia di Adelstein e come, con il suo lavoro e la sua voglia di scoprire la verità di casi che, generalmente, la redazione tende a chiudere velocemente o lasciare irrisolti, attirerà l’attenzione della stessa Yakuza ma anche di Hiroto Katagiri, un detective della polizia interpretato magistralmente da Ken Watanabe.

Tokyo Vice ha ottenuto un grande successo grazie alla sua capacità di intrecciare storie avvincenti con un’incisiva rappresentazione della criminalità in Giappone, offrendo una visione affascinante e complessa di un mondo spesso sconosciuto agli spettatori occidentali.