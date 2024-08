Torino, giornalista aggredito dal papà della bambina investita e deceduta davanti all’ospedale

Giornalista Maurizio Bosio preso a pugni durante un tragico incidente che ha coinvolto una bimba di soli due anni





Un gravissimo episodio di violenza ai danni di un giornalista si aggiunge al triste racconto della morte di una piccola innocente, suscitando dibattiti politici e sociali.

Il tragico incidente avvenuto ieri nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino ha avuto conseguenze drammatiche non solo per la vittima, una bambina di due anni di nome Esmeralda, ma anche per il giornalista Maurizio Bosio, aggredito mentre stava svolgendo il suo lavoro di cronista. Bosio, reporter dell’agenzia Reporters e collaboratore di lunga data de La Stampa, ha subito un’aggressione fisica da parte del padre della piccola, mentre documentava la triste vicenda.

Il reporter ha riportato la frattura del setto nasale ed ha ricevuto una prognosi di quattordici giorni di malattia. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Bosio aveva già coperto la storia della piccola in mattinata. Quando, poco dopo pranzo, è stata diffusa la notizia del decesso di Esmeralda, il giornalista ha cercato di avvicinarsi con rispetto per esprimere le sue condoglianze. Purtroppo, la sua gestione del momento è stata interrotta dall’aggressione, che ha suscitato indignazione tra i colleghi e nella comunità giornalistica.

Il Cdr di La Stampa e le reazioni

Il comitato di redazione (Cdr) del giornale ha parlato di “episodio grave” che evidenzia un clima di tensione e diffidenza che i giornalisti devono affrontare quotidianamente. Hanno ribadito l’impegno a continuare a informare il pubblico con serietà e professionalità, esprimendo solidarietà a Bosio e invitandolo a non scoraggiarsi di fronte a simili attacchi. Questo incidente rappresenta purtroppo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti dei professionisti dell’informazione, che svolgono un ruolo fondamentale nella società.

Anche Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, ha espresso la sua solidarietà a Bosio, sottolineando che “la violenza, anche nei momenti più bui, non può mai essere una risposta e merita una ferma condanna”. La sua posizione riflette un crescente desiderio di proteggere i diritti dei giornalisti e il diritto all’informazione, elementi essenziali in una democrazia.

La reazione politica e la polemica

Nel frattempo, la vicenda ha assunto una dimensione politica, scaturita dalle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sui social, dove ha espresso vicinanza alla famiglia della piccola e ha sollevato interrogativi sulle responsabilità degli assistenti sociali. “Povera piccola innocente, una preghiera per lei”, ha scritto Salvini, aggiungendo critiche nei confronti dei servizi sociali che, secondo lui, dovrebbero intervenire per evitare situazioni a rischio per i bambini.

Queste parole hanno generato una reazione immediata da parte di Barbara Rosina, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali, che ha ammonito Salvini di strumentalizzare un tragico evento per fini politici. “È inconcepibile e irresponsabile usare la morte di una bimba di due anni a fini politici”, ha affermato Rosina, dichiarando di essere vicina alla famiglia di Esmeralda.

Inizialmente erano circolate voci secondo cui la piccola fosse stata vista fare elemosina davanti all’ospedale, ma questa affermazione è stata successivamente smentita dall’assessore alle Politiche sociali di Torino, Maurizio Marrone (FdI), che ha sottolineato l’inesattezza di tale narrazione. Marrone ha anche criticato la gestione dei servizi sociali, suggerendo che una maggiore attenzione nei confronti delle famiglie in situazioni vulnerabili potrebbe prevenire tragedie simili.

Tuttavia, è importante ribadire che la verità è che la piccola Esmeralda si trovava all’ospedale per fare visita a un parente malato. Questo malinteso ha amplificato le polemiche e dimostra quanto sia delicata la situazione attuale in merito alle politiche sociali e all’approccio verso le comunità vulnerabili. Solo un dialogo costruttivo e un’analisi delle responsabilità potranno contribuire a evitare simili tragedie in futuro.

In conclusione, l’episodio agghiacciante non solo ha segnato la vita della famiglia di Esmeralda, ma evidenzia anche la necessità di un dibattito serio e la ricerca di soluzioni efficaci per proteggere i bambini in situazioni di vulnerabilità. La professione giornalistica, da parte sua, deve continuare a svolgere il suo ruolo fondamentale nel garantire che la verità emerga anche nei momenti più bui.