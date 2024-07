Totti e Noemi, viaggio romantico a Naxos: ospiti nel lussuoso resort (da 1.300 euro a notte) di un ex collega di calcio

L’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna trascorrono una romantica vacanza nell’hotel di lusso di Kostas Manolas, ex compagno di squadra di Totti.Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano a far parlare di sé, questa volta per la loro seconda estate insieme dopo la separazione dell’ex calciatore dalla moglie Ilary Blasi. La coppia, sempre più affiatata e innamorata, sta trascorrendo una vacanza da sogno nell’isola greca di Naxos, ospite di Kostas Manolas, ex difensore della Roma e del Napoli nonché grande amico di Totti.





L’hotel di lusso di Manolas a Naxos

Totti e Noemi sono alloggiati nel “Virtu Suites”, l’hotel di lusso di proprietà di Manolas, situato sull’isola di Naxos. Una stanza per due in alta stagione può costare anche 1.300 euro a notte, a testimonianza del livello di lusso e comfort offerto dalla struttura. Manolas, che aveva sempre sognato di aprire un hotel nella sua isola di origine, ha finalmente realizzato il suo sogno, contando anche sull’aiuto dei suoi ex compagni di squadra per promuovere la bellezza di Naxos in tutto il mondo.

Un’amicizia che supera il ritiro di Totti

Totti e Manolas sono rimasti molto legati anche dopo il ritiro dell’ex capitano della Roma, a dimostrazione di un’amicizia sincera e duratura che va oltre il campo da gioco. Manolas ha voluto omaggiare il suo ex compagno invitandolo a soggiornare nel suo hotel, offrendogli l’opportunità di trascorrere una vacanza indimenticabile in un luogo incantevole come Naxos.

Totti e Noemi sempre più uniti

Le foto condivise da Totti sul suo profilo Instagram testimoniano la grande complicità e l’intesa che regna tra lui e Noemi Bocchi. La coppia, sempre più affiatata e innamorata, sembra pronta a compiere il passo successivo, ovvero il matrimonio, non appena sarà formalizzato il divorzio tra Totti e Ilary Blasi. Nel frattempo, i due si godono la loro storia d’amore lontano dai riflettori, in un’atmosfera di romanticismo e serenità.

La bellezza di Naxos e l’ospitalità greca

Oltre alla coppia Totti-Bocchi, l’altra grande protagonista di questa vacanza è l’isola di Naxos, con la sua bellezza mozzafiato e la sua atmosfera rilassante e accogliente. Naxos, la più grande delle Cicladi, offre paesaggi incantevoli, spiagge dorate, antiche rovine e una cucina tipica di grande qualità. L’ospitalità greca, unita al lusso dell’hotel di Manolas, rende questa vacanza un’esperienza indimenticabile per Totti e Noemi.

La vacanza di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Naxos rappresenta un momento di grande serenità e felicità per la coppia, che sembra aver trovato la sua dimensione dopo un periodo di turbolenze e gossip. L’amicizia con Kostas Manolas e l’ospitalità offerta dal suo hotel di lusso rendono questa vacanza ancora più speciale, permettendo a Totti e Noemi di godere di un po’ di privacy e tranquillità lontano dai riflettori. Mentre il mondo del gossip continua a seguire con grande interesse le vicende della coppia, Totti e Noemi possono concentrarsi sul loro amore e sul loro futuro insieme, consapevoli di avere il sostegno di amici sinceri come Manolas e di poter contare sulla bellezza e l’accoglienza di un luogo magico come Naxos.