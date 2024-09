Tragedia a bordo di un volo Ita: muore un’hostess di 56 anni, Gabriella Cario, colpita da un improvviso malore

Gabriella Cario, 62enne hostess della compagnia Ita Airways, è venuta a mancare ieri pomeriggio durante un volo che da Reggio Calabria era diretto a Roma. Originaria di Napoli ma residente a Sabaudia, Gabriella ha cominciato a sentirsi male poco prima di imbarcarsi, ma ha deciso di salire a bordo dell’aereo per far ritorno alla sua famiglia, pensando che il malore fosse temporaneo.





Poco dopo le 15, mentre il volo era in fase di partenza, è svenuta dinanzi ai passeggeri e al personale di bordo, lasciando tutti in preda a un alto stato di shock. Notate le sue condizioni critiche, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non sono riusciti a rianimarla e hanno dovuto constatarne il decesso. La tragedia si è consumata in un tempo rapidissimo, lasciando i passeggeri, molti dei quali speravano in un intervento salvifico, completamente attoniti.

Dopo l’accaduto, il volo è stato annullato, con tutti i passeggeri che sono stati fatti scendere dall’aereo e accompagnati in una sala d’attesa. Il personale di bordo, anch’esso visibilmente scosso, ha assistito i viaggiatori, generando un’atmosfera di grande tristezza e incredulità. Successivamente, il volo è stato riprogrammato in serata, permettendo ai passeggeri di riprendere il viaggio.

Gabriella Cario, che viveva con la sua famiglia a Sabaudia, era tornata al lavoro da poco tempo. Non si conoscono ancora le cause precise del malore, né se soffrisse di patologie preesistenti. La comunità è in lutto e i familiari hanno organizzato per martedì i suoi funerali nella parrocchia della Santissima Annunziata, previsti per le 15.30. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e colleghi, che la ricordano per la sua dedizione e professionalità.