Tragedia a Botricello: bimba di 7 anni cade da una finestra in casa famiglia, la madre si toglie la vita in ospedale

Tragedia a Botricello: una bambina di 7 anni cade da una finestra; la madre si toglie la vita lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale.





Una drammatica vicenda ha scosso oggi la comunità di Botricello, in provincia di Catanzaro, dove una bambina di soli 7 anni è caduta da una finestra al secondo piano della casa famiglia in cui viveva con la madre. Poche ore dopo, quest’ultima si è tolta la vita gettandosi dal quinto piano dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove la piccola era stata ricoverata in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato, l’incidente si è verificato intorno alle 10 di questa mattina. La bambina, ospite della struttura insieme alla madre da diverso tempo, sarebbe precipitata dalla finestra per cause ancora da chiarire. Immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorsi, compreso un elisoccorso, per valutare il trasporto della piccola verso il più vicino ospedale. Tuttavia, a causa delle sue condizioni critiche, si è optato per un trasferimento via terra.

La bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio, dove i medici hanno constatato diverse fratture ossee multiple. Nonostante i tentativi di stabilizzarla, il quadro clinico della giovane paziente è apparso fin da subito molto grave.

Nel frattempo, la madre della bambina, visibilmente sconvolta dall’accaduto, era rimasta in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe retto al dolore per quanto accaduto alla figlia e, in un momento di disperazione, avrebbe aperto una finestra del quinto piano dell’edificio e si sarebbe gettata nel vuoto. Il gesto estremo ha lasciato sotto shock il personale sanitario presente e tutti coloro che si trovavano nell’ospedale al momento dell’accaduto.

Le autorità locali stanno cercando di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato a questa doppia tragedia. I carabinieri sono intervenuti sia presso la casa famiglia di Botricello, dove è avvenuta la caduta della bambina, sia presso l’ospedale Pugliese Ciaccio per avviare le indagini necessarie. Si cercherà di capire se vi siano state negligenze o se vi siano stati segnali premonitori che avrebbero potuto evitare questo dramma.

La bambina e la madre erano originarie di un piccolo centro della Presila Catanzarese e vivevano nella casa famiglia da diverso tempo. Secondo fonti interne alla struttura, la loro permanenza era segnata da alcune difficoltà personali e familiari, ma nulla lasciava presagire un epilogo così tragico. “Nonostante la situazione complessa, la madre e la figlia vivevano qui in modo apparentemente tranquillo”, ha dichiarato un operatore della struttura che preferisce rimanere anonimo.

Un altro testimone ha aggiunto: “La bambina era una presenza allegra e vivace; tutti le volevano bene. È difficile credere a quello che è successo oggi.”

La caduta della bambina dalla finestra ha sollevato interrogativi anche sulla sicurezza della casa famiglia. Le finestre erano adeguatamente protette? C’erano supervisioni sufficienti? Questi sono solo alcuni dei quesiti a cui gli inquirenti cercheranno di rispondere nelle prossime ore. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa: si valuta sia un incidente sia altre possibilità che potrebbero aver portato alla caduta.

L’episodio ha provocato sgomento non solo nella comunità di Botricello, ma anche nel vicino centro della Presila da cui provenivano madre e figlia. Il sindaco del paese d’origine ha espresso il proprio cordoglio: “Siamo profondamente colpiti da questa tragedia. La nostra comunità si stringe attorno a questa famiglia in un momento così doloroso.”

Il personale dell’ospedale Pugliese Ciaccio è stato altrettanto scioccato dal gesto estremo della madre. “Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di intervenire,” ha spiegato un’infermiera presente al momento del suicidio. “È stato tutto così rapido; nessuno poteva immaginare che avrebbe fatto una cosa del genere.”

Secondo alcune testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, la donna sembrava essere in uno stato di profondo turbamento emotivo sin dal momento dell’arrivo in ospedale con la figlia. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere un gesto così estremo.