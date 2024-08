Tragedia a Cagliari: agente della Forestale di 24 anni perde la vita in un incidente stradale mentre interveniva per spegnere un incendio

Michele Murenu, un giovane agente del Corpo Forestale, ha purtroppo perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri lungo la provinciale 80. Il 24enne, originario di Assemini, si trovava a bordo di un’auto di servizio con una collega per raggiungere un’area di Santadi dove era in corso un incendio. L’auto, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo, uscita di strada su un percorso sterrato e ribaltandosi più volte. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.





Trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, Michele è giunto in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo il ricovero. La sua collega ha riportato solo lievi ferite. Per liberare i due agenti dall’abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Michele Murenu ha festeggiato il suo compleanno solo una settimana fa, il 18 agosto. Fin dalla sua infanzia, aveva una grande passione per lo sport, essendo un mezzofondista del Cagliari Marathon Club. La sua dedizione e il suo impegno nel servizio pubblico sono stati riconosciuti da diverse autorità.

Il presidente del consiglio regionale, Piero Comandini, ha espresso profondo dolore per la perdita del giovane agente, sottolineando in una nota che il suo “sacrificio, abnegazione e senso del dovere” costituiranno un esempio per tutti. Comandini ha inoltre espresso solidarietà agli uomini e alle donne del Corpo Forestale della Sardegna, anch’essi impegnati nella lotta contro gli incendi durante l’estate. Ha infine augurato una pronta guarigione alla collega di Murenu, coinvolta nell’incidente.

La faccenda ha acceso l’attenzione sulla sicurezza degli operatori della forestale, che operano in condizioni spesso difficili durante i mesi estivi. La comunità di Assemini e l’intera Sardegna si stringono attorno alla famiglia e agli amici di Michele, onorando la sua memoria e il suo impegno nel servizio. La sua dedizione al lavoro e la passione per lo sport rimarranno nel cuore di chi lo ha conosciuto.