Tragedia a Cagliari: turista tedesco perde la vita cadendo da un palazzo

Una tragedia improvvisa ha scosso il quartiere Sant’Elia di Cagliari nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Georg Pfaffenroth, 32 anni, cittadino tedesco residente in Svizzera, è morto cadendo dal quarto piano di una palazzina in via Schiavazzi. L’uomo si trovava in vacanza con la fidanzata quando una discussione accesa lo ha spinto a lasciare temporaneamente l’appartamento al sesto piano. Dopo essersi allontanato, ha deciso di rientrare nell’abitazione tentando di arrampicarsi lungo la grondaia, poiché la fidanzata si era rifiutata di aprirgli la porta.





Durante il tentativo, Pfaffenroth ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Indagini in corso sulla dinamica

L’episodio ha lasciato sconvolta la comunità locale e ha aperto un’indagine da parte dei carabinieri per chiarire i dettagli della vicenda. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le evidenze per ricostruire esattamente quanto accaduto. La fidanzata, che si trovava nell’appartamento al momento della caduta, è in stato di shock e sarà ascoltata dagli inquirenti per comprendere meglio le circostanze.

Tra le ipotesi al vaglio vi è la possibilità che si sia trattato di un gesto impulsivo dettato dalla tensione del momento, ma gli investigatori stanno verificando se vi fossero altri elementi coinvolti nella tragedia.

Il ricordo della comunità

La morte di Georg Pfaffenroth ha profondamente colpito il quartiere Sant’Elia, dove l’episodio ha lasciato una forte impressione tra i residenti. L’accaduto, descritto come tragico e improvviso, ha portato a interrogativi sulla sicurezza e sul ruolo delle emozioni nei momenti di tensione.

Le autorità continuano a lavorare per fornire risposte a una vicenda che ha sconvolto non solo la famiglia della vittima ma anche i vicini che si sono trovati testimoni di un dramma incomprensibile. La comunità di Cagliari, sotto shock, segue con attenzione gli sviluppi delle indagini.