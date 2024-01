La notte di Capodanno a Sanremo ha portato con sé una tragica e dolorosa storia. Luna, un’adorabile cagnolina di razza Pinscher, è diventata una vittima innocente dello spavento causato dai botti di fuochi d’artificio usati per festeggiare il nuovo anno. Questo terribile evento ha scosso profondamente la sua padrona, che ha perso un vero e proprio membro della famiglia.

Un video commovente, pubblicato sulla pagina Facebook delle Ambulanze Veterinarie Odv, mostra Luna immobile tra le braccia della sua proprietaria, avvolta in un telo rosso mentre la donna cerca disperatamente di darle conforto. Tuttavia, Luna, manifestando segni di un grave stress causato dagli spettacoli pirotecnici che illuminavano il cielo in occasione della regata Giraglia Rolex Cup a Sanremo, non è riuscita a sopravvivere.

La cagnolina anziana è stata trasportata d’urgenza in clinica veterinaria con l’ambulanza veterinaria, ma purtroppo il suo cuore si è fermato, segnando la fine della sua vita.





Il post condiviso dalle Ambulanze Veterinarie Odv mette in luce l’importanza di riflettere sulle drammatiche conseguenze che gli spettacoli pirotecnici e i botti di Capodanno possono avere sulla salute degli animali domestici.

Mentre per gli esseri umani i fuochi d’artificio rappresentano spesso divertimento e festa, per gli animali possono significare stress e terrore, con esiti talvolta tragici. Questa tragedia serve da monito per considerare con maggiore sensibilità l’impatto che le celebrazioni di Capodanno possono avere sugli amici a quattro zampe.