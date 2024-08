Tragedia a Messina: madre e figlia trovate senza vita nella loro abitazione, avviata l’autopsia per chiarire le cause della loro morte

Una scoperta straziante ha scosso il quartiere Annunziata di Messina nella serata di ieri, dove sono state rinvenute due donne: una madre di 89 anni e sua figlia di 62 anni, senza vita nel loro appartamento. I corpi, già in evidente stato di decomposizione, giacevano sul letto, uno accanto all’altra, avvolti in un silenzio che lascia molte domande.





L’allerta è scattata grazie ai vicini, che, preoccupati per l’assenza prolungata delle due donne e per il cattivo odore che proveniva dall’abitazione, hanno contattato l’amministratore del complesso residenziale. Quest’ultimo ha subito avvisato i soccorritori, i quali sono accorsi sul posto insieme a una squadra di vigili del fuoco e polizia. All’ingresso dell’appartamento, gli agenti hanno confermato il tragico sospetto: le due donne erano decedute da giorni.

Sulla scena del ritrovamento sono intervenuti anche i poliziotti della Scientifica e un medico necroscopo, che hanno condotto i rilievi necessari fino avanzata notte. Nei corpi non sono emersi segni di violenza, né sono state trovate lettere di addio o indicazioni di assunzione di farmaci, escludendo così la possibilità di un doppio suicidio. Inoltre, la porta dell’appartamento era chiusa dall’interno, senza tracce evidenti di scasso.

Per fare luce su questa drammatica vicenda, la magistratura ha ordinato un autopsia per determinare con certezza le cause e il momento del decesso delle due donne. La prima ipotesi formulata è che la madre possa essere morta per cause naturali e che la figlia, colpita dal dolore, si sia lasciata andare in seguito alla perdita. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la figlia solo pochi giorni prima del ritrovamento, ma i dettagli restano poco chiari e necessitano di ulteriori indagini.

La tragedia ha lasciato l’intera comunità locale in uno stato di shock, mentre gli amici e i conoscenti delle due donne cercano spiegazioni su questa terribile realtà. La mancanza di spiegazioni chiare e la solitudine in cui sembra siano vissute le due donne pongono interrogativi sul genere di supporto e di aiuto che, a volte, può mancare in situazioni tanto delicate. Con l’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni, ci si attende che emergano nuovi dettagli che possano dare risposta a questa angosciante domanda e, forse, giustificare il mistero di una vita trascorsa insieme fino alla fine.