Tragedia a Palermo: una barca a vela affonda nel maltempo; sette persone risultano disperse

Una barca a vela con 22 passeggeri è affondata questa mattina a causa delle avverse condizioni meteorologiche nel palermitano, lasciando sette persone disperse in mare.





Intorno alle 5 del mattino, una barca a vela di circa 50 metri, con a bordo 22 persone, è stata colpita da una violenta tromba d’aria nel tratto di mare davanti a Porticello, provincia di Palermo. Le prime informazioni indicano che 15 passeggeri sono stati salvati grazie all’intervento delle motovedette della guardia costiera e dei vigili del fuoco, mentre per gli altri sette si teme il peggio.

I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno attivamente cercando di raggiungere lo scafo affondato, che si trova a circa 49 metri di profondità a mezzo miglio dalla costa. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i carabinieri, il personale del 118 e membri della protezione civile per gestire l’emergenza e assistere i sopravvissuti.

L’imbarcazione, battente bandiera inglese, trasportava un gruppo di turisti che avevano scelto la Sicilia come meta per le loro vacanze estive. Tra i sopravvissuti, la maggior parte proviene da paesi anglofoni, inclusi turisti inglesi, neozelandesi e irlandesi. Un superstite è originario dello Sri Lanka, e ci sono anche due persone con doppio passaporto inglese-francese.

Da segnalare la presenza a bordo di un neonato di meno di un anno, che è stato trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo per precauzioni. Il piccolo, accorso in ospedale insieme alla madre, ha riportato solo lievi ferite. Attualmente, il personale medico sta eseguendo alcuni esami per garantire il suo benessere.

Il maltempo ha causato numerosi danni nella regione, con forti venti e onde elevate che hanno reso la navigazione estremamente difficile. Le autorità marinare stanno attivando ulteriori misure di sicurezza e monitoraggio per prevenire incidenti simili in futuro.

Le ricerche dei dispersi proseguono senza sosta, mentre la comunità locale si unisce nel sostegno ai familiari dei passeggeri coinvolti in questa drammatica vicenda. Le operazioni si concentrano sulla speranza di recuperare i dispersi e portare a termine una missione di salvataggio nel minor tempo possibile.