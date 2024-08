Tragedia a Qualiano: Francesco Palmieri, giovane calciatore di 29 anni, perde la vita in un terribile incidente stradale

La comunità di Qualiano è in lutto per la perdita di Francesco Palmieri, giovane calciatore di 29 anni tesserato con l’ASD Rangers di Qualiano 1998. Il tragico incidente è avvenuto mercoledì 28 agosto 2024, mentre Francesco era in sella al suo scooter e si è scontrato frontalmente con un tir in via Ripuaria, arteria che collega Qualiano a Giugliano in Campania, nei pressi di Varcaturo. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora soggette a indagini. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118, che ha cercato di fornire le prime cure, ma purtroppo le ferite riportate dal giovane atleta si sono rivelate letali.





La scomparsa di Francesco, affettuosamente soprannominato “Ciccio” dai suoi amici, ha lasciato un profondo vuoto nella comunità di Qualiano e nelle zone limitrofe di Napoli Nord. La notizia ha suscitato una ondata di dolore e cordoglio, con innumerevoli messaggi di sostegno e vicinanza che stanno arrivando in questi giorni alla famiglia di Ciccio, affranta dalla prematura perdita. Le autorità locali hanno espresso le loro condoglianze, unendosi al lutto dei familiari in questo momento così difficile.

L’ASD Rangers Qualiano 1998 ha condiviso un toccante messaggio sui social media:

“Con immensa tristezza, l’ASD RANGERS QUALIANO 1998 annuncia la tragica scomparsa del suo calciatore, Francesco Palmieri, giovane valoroso di soli 29 anni. Francesco era un ragazzo d’oro, con una passione incommensurabile per il calcio, ma ancor di più per la sua straordinaria umanità e disponibilità verso gli altri. Sempre pronto a offrire supporto e aiuto, era un amico prezioso per tutti noi. La dirigenza, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra si uniscono nel profondo dolore della famiglia Palmieri, abbracciando gli affetti più cari in questo triste momento.”

Anche la Borbonica Olympic ha fatto sentire la propria voce con un messaggio emozionante:

“Oggi, la borbonica Olympic vive un giorno di immenso dolore per la perdita di un ragazzo speciale come Francesco. Cresciuto con l’Olympic Qualiano, ha intrapreso percorsi calcistici diversi, ma la sua umiltà e genuinità lo hanno sempre reso amato da tutti. Oggi piangiamo insieme per questo dolore feroce. Ti abbiamo visto crescere e divertirti nei nostri tornei, condividendo risate e allenamenti con il nostro mister Genny. Porteremo sempre con noi i tuoi valori, la tua educazione e la tua voglia di vivere sui campi di calcio. Riposa in pace, Ciccio Palmieri.”

L’intera comunità sportiva di Qualiano si unisce al ricordo di Francesco, il cui spirito e passione per il calcio rimarranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. La sua perdita segna una pagina nera nella storia dello sport locale, ma il suo lasciato vivrà nei ricordi di tutti coloro che lo hanno amato e rispettato.