Tragedia a Roma: due donne travolte da un’auto, la madre muore e la figlia è gravissima

Un tragico incidente stradale ha scosso il quartiere Balduina di Roma, causando la morte di un’anziana e ferendo gravemente sua figlia. Le due donne sono state investite mentre camminavano per strada.





La tragedia è avvenuta la sera di domenica 14 luglio 2024, intorno alle 23:30, in via Appiano, vicino a piazzale delle Medaglie d’Oro, nel quartiere Balduina di Roma. Le due donne, una madre di 89 anni e sua figlia di 57 anni, sono state travolte da una Renault Megane Scenic che le ha colpite con un impatto violentissimo.

Dopo l’incidente, le due donne sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedali diversi: l’anziana madre è stata portata all’ospedale San Camillo, dove è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo, mentre la figlia, in condizioni critiche, è stata trasferita al policlinico Agostino Gemelli.

L’autista e le azioni della polizia

Alla guida della Renault Megane Scenic c’era un uomo di 33 anni. Subito dopo l’impatto, l’autista si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato i servizi di emergenza. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al VII Gruppo Appio, sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e hanno posto sotto sequestro il veicolo coinvolto. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso del 118 che hanno provveduto a trasportare le vittime nei rispettivi ospedali.

Testimonianze e ulteriori dettagli

Alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente hanno descritto la scena come drammatica, con la Renault che ha colpito le due donne in modo molto violento. Le circostanze precise dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire esattamente come si sia verificato l’incidente e se ci siano state eventuali responsabilità da parte dell’autista.

L’incidente ha scosso profondamente il quartiere Balduina, un’area generalmente tranquilla e residenziale. I residenti esprimono dolore e preoccupazione per l’accaduto, chiedendo maggiori misure di sicurezza per prevenire simili tragedie in futuro. Alcuni abitanti del quartiere hanno anche iniziato a organizzare una raccolta firme per chiedere l’installazione di ulteriori semafori e attraversamenti pedonali nella zona, al fine di aumentare la sicurezza stradale per pedoni e automobilisti.