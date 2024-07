Tragedia a Scampia: gravissime condizioni per due bambini feriti alla Vela Celeste

Nel quartiere di Scampia, a seguito del crollo avvenuto alla Vela Celeste, due dei sette bambini feriti sono ricoverati in condizioni gravissime. La tragedia ha scosso la comunità locale.





Secondo le ultime notizie, i soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo due bambini sono stati ricoverati in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo e sulle eventuali responsabilità.

La Vela Celeste, un complesso di edilizia popolare, è da tempo oggetto di polemiche per le sue condizioni di degrado e per la mancanza di interventi adeguati da parte delle istituzioni. I residenti si sono più volte lamentati della situazione precaria degli edifici, esponendo il rischio per la sicurezza dei propri figli.

La comunità locale si è immediatamente mobilitata per offrire supporto alle famiglie colpite dalla tragedia, dimostrando una grande solidarietà in un momento così difficile. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire assistenza alle vittime e per fare luce sull’accaduto.

È fondamentale che si faccia chiarezza su quanto accaduto e che si adottino misure concrete per prevenire simili incidenti in futuro. La sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più vulnerabili come i bambini, deve essere una priorità assoluta per le istituzioni.