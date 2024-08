Tragedia a Verona: Incidente di autobus provoca una vittima e sei feriti, indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto

Un episodio drammatico ha scosso Verona oggi, 15 agosto, quando un autobus della ATV è uscito di strada nella frazione di Parona, causando la morte di una donna di 49 anni e ferendo altri sei passeggeri. La donna, identificata come Lacramioara Radulescu, di origine romena e residente a Sommacampagna, ha riportato traumi gravi e, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del Suem 118, è deceduta sul luogo dell’incidente.





Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus, che percorriva la linea 93 da Valpolicella a Verona, stava transitando lungo lungadige Attiraglio, che costeggia il fiume Adige, quando si è verificato il sinistro. I vigili del fuoco sono stati costretti a lavorare per liberare la donna dalle lamiere del veicolo, ma le sue condizioni erano già critiche al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Sei passeggeri, di nazionalità straniera, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti negli ospedali di Borgo Trento, Negrar e Villafranca per ricevere le cure necessarie. A bordo si trovava anche l’autista, un uomo di 55 anni, che ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.

La polizia locale di Verona, sotto la direzione del comandante Luigi Altamura, è attualmente impegnata a ricostruire i dettagli della dinamica dell’accaduto e a valutare eventuali responsabilità. Massimo Bettarello, presidente di ATV, ha espresso il proprio dolore per l’incidente, affermando: “Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutte le persone coinvolte e alle famiglie colpite da questa tragedia inaspettata”. Ha inoltre messo in evidenza l’impegno dell’autista nel cercare di limitare le conseguenze dell’incidente.

In questa triste occasione, il servizio di trasporto pubblico di Verona si trova a ripensare le proprie procedure di sicurezza e i sistemi di gestione delle emergenze, mentre i cittadini attendono risposte riguardo alle cause di questo tragico evento. La comunità è unita nel cordoglio e nella riflessione sull’importanza della sicurezza nel trasporto pubblico.