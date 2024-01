Nel corso dei festeggiamenti di Capodanno, una tragica fatalità ha colpito Concetta Russo, una donna di 45 anni, nata a Napoli. Mentre si trovava nella sua abitazione ad Afragola, intenta a celebrare il nuovo anno in compagnia dei suoi familiari, è stata colpita da un proiettile vagante.

Il colpo, un proiettile d’arma da fuoco, ha raggiunto la testa di Concetta Russo, causandole ferite gravissime. La donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli grazie all’intervento tempestivo del 118. Purtroppo, nonostante i migliori sforzi del personale medico, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Dopo ore di agonia, questa mattina, Concetta Russo ha perso la sua battaglia per la vita ed è deceduta. La sua morte è stata un duro colpo per la sua famiglia e la comunità locale.





Indagini in Corso

In seguito a questa tragedia, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Carabinieri di Afragola e il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono al lavoro per fare luce su questo tragico incidente.

Una Vicenda Sfiorata a Forcella

Nella stessa notte di Capodanno, si è verificato un altro spaventoso incidente a Forcella. Una donna di 47 anni è stata ferita all’addome da un proiettile vagante mentre si trovava affacciata sul balcone di casa sua. Fortunatamente, le sue ferite sono state meno gravi rispetto a quelle di Concetta Russo, ed è stata trasportata al Vecchio Pellegrini in codice rosso, ma le sue condizioni sono stabili.