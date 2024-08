Tragedia ad Anzio: una bambina scopre un cadavere in mare durante il suo bagno

Una tragica scoperta ha scosso la località balneare di Anzio, dove una bambina, mentre faceva un bagno, ha trovato il cadavere di un uomo in mare.





Il drammatico episodio è avvenuto giovedì 15 agosto, quando la piccola, mentre si immergeva nelle acque del litorale di Anzio, ha notato un corpo galleggiante a distanza. Immediatamente colta dal panico, è emersa dall’acqua e ha allertato i genitori, che non hanno esitato a dare l’allerta.

Dopo la segnalazione, gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, accompagnati dalle forze della polizia di Stato e dalla polizia locale. Una volta portato il corpo a riva, è stato subito chiaro che per l’ottantaduenne non c’era nulla da fare. Tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e il personale medico ha dovuto dichiararne il decesso.

Le autorità hanno avviato un’indagine per capire le circostanze della morte dell’uomo. Secondo le prime informazioni raccolte, l’ottantaduenne si trovava in spiaggia con i familiari quando ha deciso di entrare in acqua. Gli investigatori ipotizzano che possa aver accusato un malore poco dopo essersi tuffato. Il corpo è stato rinvenuto distante dall’ombrellone, sotto il quale era seduto con i suoi cari, suggerendo che possa essere stato trascinato dalla corrente.

In queste ore, si stanno raccogliendo ulteriori testimonianze e prove per chiarire l’accaduto e comprendere eventuali responsabilità. L’episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazioni tra i bagnanti, ponendo l’accento sulla necessità di attuare maggiori misure di sicurezza nelle località balneari, specialmente per le persone anziane e per chi si immerge in mare. La comunità di Anzio è in stato di shock per l’accaduto, ricordando l’importanza della sicurezza in mare.