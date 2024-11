Tragedia ai Corni di Canzo: uomo di 82 anni trovato morto durante un’escursione

Un uomo di 82 anni è stato trovato privo di vita il primo novembre lungo un sentiero che conduce ai Corni di Canzo. Il pensionato, residente a Meda, nella provincia di Monza e Brianza, era uscito per una passeggiata, ma le ricerche disperate della sua famiglia hanno rivelato un tragico epilogo.





Ricerche e scoperte tragiche

La giornata di giovedì si è trasformata in un incubo per i familiari quando, dopo aver notato l’assenza prolungata dell’anziano, hanno allertato le autorità. Subito dopo la segnalazione, i vigili del fuoco insieme al soccorso alpino hanno iniziato le operazioni di ricerca. Le squadre hanno battuto le aree circostanti i Corni di Canzo, lavorando intensamente fino a tarda sera.

Intorno alle 22:00, purtroppo, è stato rinvenuto il corpo dell’anziano in una zona particolarmente impervia, suggerendo che possa essere scivolato durante la sua escursione. Gli operatori sul posto hanno tentato di stabilire le cause della morte, ma una volta constatato il decesso, non è stato possibile intraprendere alcuna manovra salvavita.

La comunità di Meda si stringe attorno alla famiglia

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Meda, dove l’anziano era ben conosciuto e rispettato. Era un appassionato di montagna e spesso condivideva la sua esperienza di escursionista con altri membri della comunità. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per la famiglia, ma anche per tutti quegli amici che lo hanno conosciuto e ammirato.

Spesso, la bellezza della montagna può nascondere insidie, e questo incidente sottolinea l’importanza di affrontare le escursioni con cautela, soprattutto per le persone più anziane. Gli esperti raccomandano sempre di informarsi su percorsi e condizioni climatiche prima di intraprendere un’avventura in montagna, e di avvisare i familiari dei propri spostamenti.

Indossare calzature adeguate e abbigliamento tecnico.

Portare con sé un telefono cellulare carico per chiamate di emergenza.

Informare qualcuno dei propri piani di escursione.

Preferire sentieri ben segnati e frequentati.