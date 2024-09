Tragedia all’hotel: architetto perde la vita scavalcando la balaustra mentre misura la facciata

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 settembre, un drammatico incidente ha scosso l’Hotel Continental di Gabicce Mare, dove un architetto di 62 anni, originario di Ferrara, ha trovato la morte mentre si trovava sul balcone della struttura per eseguire alcune misurazioni. L’uomo, libero professionista con attività nella zona, era stato incaricato di effettuare alcune valutazioni riguardo alla facciata dell’edificio, in preparazione di lavori che dovranno iniziare entro l’inverno.





Doveva prendere delle misure in un hotel di Gabicce per lavoro ma avrebbe scavalcato il parapetto ed è precipitato nel vuoto trovando una morte orribile. Purtroppo, il momento si è rivelato fatale. Intorno alle 18:00, il professionista si trovava solo, ma inizialmente sembrava che fosse al sicuro grazie alla balaustra del balcone. Tuttavia, per motivi ancora da chiarire, l’architetto ha apparentemente deciso di scavalcare il parapetto. Questo gesto imprevedibile ha condotto a una caduta tragica che si è consumata in pochi attimi, mettendo fine alla sua vita in modo repentino e inaspettato.

I soccorsi del 118 sono giunti immediatamente sulla scena, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’architetto è deceduto sul colpo. I sanitari hanno solo potuto confermare il decesso, rendendosi conto della gravità della situazione.

A seguito dell’incidente, il tecnico dell’azienda sanitaria territoriale della provincia ha effettuato le verifiche del caso, certificando che il parapetto del Hotel Continental era a norma, escludendo così situazioni di rischio lavorativo. Secondo le prime indagini, la caduta sarebbe stata provocata da un’azione volontaria. Tuttavia, le autorità competenti stanno ora indagando per determinare se si sia trattato di un incidente o di un atto deliberato, rendendo la vicenda ancora più complessa.

La salma del professionista è stata sottoposta a fermo giudiziario per consentire il compimento di un’autopsia, procedura necessaria per chiarire ulteriormente le circostanze dell’evento tragico. La comunità di Gabicce e quella di Ferrara sono sotto shock per questa perdita, che ha sollevato interrogativi sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini sono appena iniziate e si spera che possano fornire risposte utili sia per la famiglia della vittima che per la comunità.