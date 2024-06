Tragedia estiva: l’escursione in barca, poi lo scontro sugli scogli. Pietro perde la vita a 26 anni di fronte alla sua fidanzata

Un drammatico incidente ha scosso la notte scorsa la tranquillità di una vacanza in Sardegna. Un gommone con due persone a bordo è finito contro degli scogli affioranti, causando la morte di un giovane di 26 anni. La ragazza che era con lui è rimasta illesa. La Capitaneria di Porto è intervenuta prontamente, recuperando il corpo del giovane alle 5:30 del mattino.





Pietro Stipa, un 26enne originario dell’Argentario in provincia di Grosseto, era un ufficiale della Marina Militare. Faceva parte del nucleo Sdai, una squadra specializzata in operazioni subacquee. L’incidente è avvenuto tra La Maddalena e Santo Stefano, mentre Pietro e la ragazza stavano facendo una gita in barca. Le circostanze esatte non sono ancora chiare, ma sembra che il gommone su cui viaggiavano abbia urtato violentemente contro gli scogli affioranti, causando la tragedia.

Il percorso di Pietro Stipa

Pietro Stipa era un ufficiale appassionato e promettente. La sua carriera nella Marina Militare era iniziata con successo: nel 2019, quando era ancora un aspirante guardiamarina, aveva partecipato a una prestigiosa regata organizzata dall’Accademia navale spagnola, distinguendosi e aggiudicandosi la 3rd Naval Academies Race.

Il dolore della comunità e dei colleghi

La notizia della morte di Pietro ha sconvolto i suoi colleghi e la comunità dell’Argentario. I suoi amici e compagni d’armi lo ricordano come un giovane talentuoso e dedito al servizio del Paese. La sua passione per il mare e la vela erano evidenti in ogni sua azione, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. I colleghi della Capitaneria di Porto, che hanno recuperato il suo corpo alle prime luci dell’alba, sono profondamente colpiti dalla tragedia.

L’impatto sulla comunità e la Marina Militare

L’incidente ha avuto un forte impatto sulla comunità locale e sulla Marina Militare, che piange la perdita di un ufficiale promettente. Pietro Stipa lascia un’eredità di impegno e dedizione. Mentre le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’incidente, amici, parenti e conoscenti si stringono intorno alla famiglia di Pietro, offrendo supporto e conforto in questo momento di profondo dolore.

L’incidente di ieri notte rappresenta una perdita significativa non solo per la famiglia di Pietro Stipa, ma anche per la Marina Militare e per tutti coloro che lo conoscevano. La sua passione per il mare e il suo impegno professionale rimarranno un esempio per tutti.